Trainerstimmen zum Erfolg von Wacker Innsbruck im Spitzenspiel in St. Johann!

Details Sonntag, 22. September 2024 14:03

Vor über 1500 Fans und Zuschauern war das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen in der 7. Runde der Regionalliga Tirol ein höchst intensiver Schlagabtausch. Wacker Innsbruck konnte sich im Finish mit 3:1 durchsetzen und hat damit an der Tabellenspitze ein deutliches Zeichen gesetzt und die Favoritenrolle auf den Titel bestätigt.

Früher Schock für die Hausherren

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der ersten Spielminute gelang es Wacker Innsbruck, durch Bright Owusu in Führung zu gehen. Die Innsbrucker nutzten eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der St. Johanner und sorgten so früh für klare Verhältnisse. Dieses frühe Tor setzte die Gastgeber unter Druck, die nun gezwungen waren, das Spiel zu machen und nach vorne zu spielen.

Trotz des Rückstands zeigten die St. Johanner Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 37. Minute bot sich den Hausherren eine gute Möglichkeit durch einen Freistoß, doch der Ball verfehlte das Tor. Kurz darauf wurde die Partie für etwa zehn Minuten unterbrochen, was den Spielfluss merklich hemmte. Die Sankt Johanner ließen sich davon jedoch nicht beirren und setzten ihre Bemühungen fort.

In der 42. Minute wurden diese Anstrengungen belohnt. Axel Krimbacher erzielte den Ausgleichstreffer für die Hausherren und brachte damit neue Hoffnung in das Spiel. Mit diesem 1:1 ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer ausgeglichenen Spielweise beider Teams. Die Stimmung im Stadion war großartig, und die Fans beider Mannschaften feuerten ihre Teams lautstark an. Das Spiel wogte hin und her, doch zunächst konnte keine der Mannschaften entscheidend zuschlagen.

Eine längere Unterbrechung in der 61. Minute sorgte für weitere Verzögerungen, als es zwischen den Auswärtsfans und der Polizei zu "Unstimmigkeiten" kam. Diese Situation wurde jedoch schnell geklärt, und das Spiel konnte fortgesetzt werden. In der 79. Minute gelang es den Innsbruckern dann doch, die Führung wieder zu übernehmen. Adrian Lechl erzielte das 2:1 für die Gäste und sorgte damit für ausgelassene Jubelszenen bei den mitgereisten Fans. Die Sankt Johanner waren nun gezwungen, erneut einen Rückstand aufzuholen, was ihnen jedoch nicht mehr gelingen sollte.

In der Schlussphase des Spiels machten die Innsbrucker dann endgültig den Sack zu. In der Nachspielzeit erzielte Rami Tekir das 3:1 und besiegelte damit den Auswärtssieg für Wacker Innsbruck. Die Sankt Johanner hatten keine Antwort mehr auf diesen Treffer und mussten sich am Ende geschlagen geben.

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Praktisch sind wir mit 0:1 gestartet. Das erste Gegentor fiel nach vierundzwanzig Sekunden. Hub ab vor meiner Mannschaft, wie die das weggesteckt hat. Drei Minuten vor der Pause konnte wir dann ausgleichen. Bis zur 79. Minute haben wir dann das Spiel in der zweiten Hälfte unter Kontrolle gehabt. Nach dem 1:2 mussten wir natürlich aufmachen und dann haben uns auch die Körner gefehlt. In der Nachspielzeit das 1:3. Respekt vor der Leistung meiner Mannschaft, ich kann ihr nichts vorwerfen. Wir haben Wacker Innsbruck voll gefordert!“

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Ein intensives Spiel über neunzig Minuten, aber wir haben die Heimelf schon im Griff gehabt. Das 1:0 war verdient, wir haben richtig Druck gemacht. Der einzige Torschuss der Heimelf hat zum 1:1 geführt. In der zweiten Hälfte habe ich dann wirklich nichts Zwingendes mehr von St. Johann gesehen. Nachdem wir gewechselt haben, konnten wir im Finish absolut verdient den Dreier fixieren!“

Regionalliga Tirol: St. Johann : W. Innsbruck - 1:3 (1:1)

92 Rami Tekir 1:3

79 Adrian Lechl 1:2

42 Axel Krimbacher 1:1

1 Bright Owusu 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.