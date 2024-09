Völser SV sichert Mittelfeldplatz mit klarem Erfolg über Mils ab!

Details Sonntag, 22. September 2024 23:38

In der 7. Runde der Regionalliga Tirol musste Aufsteiger Mils eine deutliche 0:4 Niederlage beim Völser SV hinnehmen. Völs hat damit den einstelligen Tabellenplatz untermauert und auf die Nummer zwei Fügen fehlen nur vier Punkte. Im Schlager der Runde hat der FC Wacker Innsbruck beim SK St. Johann mit 3:1 gewonnen und sich an der Tabellenspitze ein bisschen Luft verschafft. Sehr stark Wörgl! Nach dem 2:0 gegen Volders ist Wörgl die Nummer zwei der Liga und liegt nur einen Punkt hinter Wacker zurück. Damit bekommt das nächste Schlagerspiel der Liga am Freitag, dem 27. September 2024, ab 19:30 Uhr eine ganz besondere Brisanz. Wörgl ist beim FC Wacker Innsbruck zu Gast!

Frühe Führung für den Völser SV

Bereits in der Anfangsphase des Spiels wurde deutlich, dass der Völser SV von Beginn an die Kontrolle übernehmen wollte. In der 24. Minute gelang Francesco Pittl der erste Treffer des Spiels, als er nach einem gut herausgespielten Angriff zum 1:0 für die Völser traf. Dieses Tor setzte den SC Mils 05 früh unter Druck und zwang sie dazu, mehr Risiko einzugehen.

Doch der Völser SV ließ nicht locker und nutzte seine Chancen konsequent. In der 36. Minute war es Lucas Peintner, der den Ball zum 2:0 im Netz der Gäste unterbrachte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging die Heimmannschaft in die Halbzeitpause und konnte sich bereits über eine solide Leistung freuen.

Völser SV baut Führung weiter aus

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der Völser SV die dominierende Mannschaft. Der SC Mils 05 schaffte es nicht, genügend Druck aufzubauen, um den Gastgebern gefährlich zu werden. In der 54. Minute erhöhte erneut Lucas Peintner auf 3:0 und machte damit frühzeitig alles klar. Peintner zeigte an diesem Tag eine herausragende Leistung und war maßgeblich am Erfolg seines Teams beteiligt.

Der SC Mils 05 versuchte zwar, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch der Völser SV verteidigte geschickt und ließ keine ernsthaften Torchancen zu. In der 85. Minute setzte Elias Gregor Bandel schließlich den Schlusspunkt, als er das 4:0 erzielte und damit den Endstand herstellte. Mit diesem Tor krönte der Völser SV eine starke Mannschaftsleistung und sicherte sich verdient die drei Punkte.

Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem klaren 4:0-Sieg für den Völser SV. Während die Heimmannschaft ihre Dominanz eindrucksvoll unter Beweis stellte, blieb der SC Mils 05 chancenlos und musste sich geschlagen geben. Der Völser SV kann mit diesem Sieg selbstbewusst in die kommenden Spiele gehen und hofft, die gezeigte Form beizubehalten.

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „Schon zehn Minuten vor unserer 1:0 Führung in der 24. Minute hatten wir eine sehr gute Möglichkeit. Der Gegner aber über Standrads absolut gefährlich. Die haben wir aber schon sehr gut verteidigt. In der 36. Minute konnten wir durch eine Umschaltsituation mit 2:0 in Führung gehen. In Hälfte zwei hatten wir alles unter Kontrolle. Geholfen hat dabei natürlich auch das schnelle 3:0 in der 54. Minute. Wir haben noch einige Hochkaräter vergeben. Es hätte auch deutlicher als 4:0 ausgehen können!“

Regionalliga Tirol: Völs : Mils - 4:0 (2:0)

85 Elias Gregor Bandel 4:0

54 Lucas Peintner 3:0

36 Lucas Peintner 2:0

24 Francesco Pittl 1:0

