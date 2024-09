Ebbs gewinnt richtungsweisende Partie gegen Kematen!

Details Sonntag, 22. September 2024 23:52

Dem Tabellenende entgegen oder der Tabellenspitze? Das war die Frage im Duell der 7. Runde der Regionalliga Tirol zwischen dem SK Freisinger Ebbs und dem SV Kematen. Ebbs gewann mit 2:0 und konnte damit den Kontakt zu den Top-3 halten. Kematen auf Platz neun in einem Quintett am anderen Ende der Tabelle. Kematen, den IAC, Kundl, Volders und Mils trennen nur ein Punkt. Etwas abgeschlagen bereits die aus der Regionalliga West freiwillig abgestiegene SPG Silz/Mötz. Auch in Runde sieben gab es eine deutliche Niederlage mit 1:6 in Fügen und damit hat die SPG bereits mit einem Punkt am Konto vier Punkte Rückstand auf das restliche Feld.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit intensiven Zweikämpfen und vorsichtigen Angriffen beider Mannschaften. Der SK Ebbs setzte früh auf Ballkontrolle, während der SV Kematen versuchte, mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen. Doch trotz einiger vielversprechender Szenen auf beiden Seiten blieb die erste Halbzeit ohne Tore. Die Defensivabteilungen beider Teams zeigten sich gut organisiert und ließen keine nennenswerten Torchancen zu.

Ebbs hatte Schwierigkeiten, den Ball im gegnerischen Netz unterzubringen. Das Spiel blieb spannend, aber es fehlte das letzte Quäntchen Präzision im Abschluss. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, und die Zuschauer warteten gespannt auf die zweite Hälfte, in der die Entscheidung fallen sollte.

SK Ebbs setzt sich durch

Nach der Pause erhöhte der SK Ebbs noch einmal den Druck und suchte nach der Führung. In der 66. Minute war es schließlich so weit: Marcel Schmid erzielte das 1:0 für die Gastgeber und brachte sein Team in Führung. Der Treffer gab dem SK Ebbs weiteren Auftrieb, und sie dominierten fortan das Spielgeschehen.

Der SV Kematen versuchte, zurück ins Spiel zu finden, doch ihre Bemühungen blieben erfolglos. Die Defensive des SK Ebbs stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Kurz vor dem Ende des Spiels setzte der SK Ebbs noch einen drauf: In der 87. Minute traf Thomas Schwaighofer zum 2:0 und machte damit den Sieg perfekt.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von verzweifelten Angriffen des SV Kematen, die jedoch entweder in der Abwehr des SK Ebbs hängen blieben oder am Tor vorbeigingen. Auch eine große Chance in der 90. Minute für die Gäste blieb ungenutzt, als der Ball weit über das Tor flog.

Der SK Ebbs konnte sich ebenfalls noch einige Gelegenheiten erspielen, doch letztlich blieb es beim verdienten 2:0-Endstand. Die Mannschaft von Trainer Markus Holzer zeigte eine starke Leistung und konnte sich über drei wichtige Punkte freuen.

Mit diesem Sieg festigt der SK Ebbs seine Position in der Tabelle und blickt zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben. Der SV Kematen hingegen muss sich schnell wieder fangen, um in den nächsten Spielen wieder punkten zu können.

Niko Praschberger, Co-Trainer SK Freisinger Ebbs: „Ein ganz souveräner Heimsieg mit einem extrem deutlichen Chancenplus für unsere Mannschaft. Obwohl Maximilian Pfeifer und Daniel Wurnig nicht eingesetzt werden konnten, waren wir über neunzig Minuten klar tonangebend. Wir haben diese Ausfälle sehr gut kompensiert. Die Gäste hatten kaum konkrete Torchancen und wenn, hat sie unser Goalie zunichtegemacht.“

Regionalliga Tirol: Ebbs : Kematen - 2:0 (0:0)

87 Thomas Schwaighofer 2:0

66 Marcel Schmid 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.