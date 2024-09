Duell auf Augenhöhe zwischen Kematen und Völs!

Details Samstag, 28. September 2024 01:52

Auftakt zur achten Runde der Regionalliga Tirol mit einem 6:0 Kantersieg des FC Wacker Innsbruck vor über 200 Zuschauenr und Fans am Tivoli im Spitzenspiel gegen den SV Wörgl. Wacker hat damit ein sehr deutliches Signal an die Liga gesendet, dass man der Titelfavorit Nummer eins ist. Die zweite Partie zwischen dem SV Kematen und dem Völser SV verlief sehr ausgeglichen. Starke Minuten nach der Pause für Kematen, in denen auch der entscheidende Treffer zum 1:0 Sieg gelungen ist. Fügen konnte mit einem Sieg am Samstag, dem 28. September 2024, ab 16 Uhr in Volders den Kontakt zu Wacker Innsbruck noch halten. Wörgl hat nun mit einem Spiel weniger sieben Punkte Rückstand auf Leader Wacker Innsbruck.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SV Kematen und dem Völser SV begann gleich mit einer intensiven Phase. Beide Mannschaften versuchten von Beginn an, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Der SV Kematen, angeführt von Kapitän Johannes Raitmair, zeigte eine solide Defensive und ließ den Gästen aus Völs kaum Raum zur Entfaltung. Auf der anderen Seite war auch die Defensive des Völser SV, angeführt von Kapitän Francesco Riehle, aufmerksam und verhinderte gefährliche Angriffe der Gastgeber.

Trotz intensiver Bemühungen beider Teams gab es in der ersten Halbzeit keine Tore zu verzeichnen. Die wenigen Chancen, die sich ergaben, wurden von den Torhütern Simon Berger (SV Kematen) und Andreas Eberl (Völser SV) sicher pariert. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, wobei sich die Zuschauer schon auf eine spannende zweite Hälfte freuen konnten.

Peternell entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine und setzten ihre Bemühungen fort. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Zuschauer den ersten und einzigen Treffer des Spiels bejubeln konnten. In der 48. Minute war es Matteo Peternell, der nach einer sehenswerten Kombination im Strafraum der Gäste zur Stelle war und den Ball unhaltbar im Netz unterbrachte. Der SV Kematen ging somit mit 1:0 in Führung, sehr zur Freude der heimischen Fans.

Nach dem Führungstreffer des SV Kematen versuchten die Gäste aus Völs, den Ausgleich zu erzielen. Sie erhöhten den Druck und suchten nach Möglichkeiten, die Defensive der Gastgeber zu durchbrechen. Doch die Abwehr des SV Kematen stand weiterhin stabil und ließ nur wenige Chancen zu. Vor allem die Innenverteidiger Joel Ngounou Djankeu und Johannes Raitmair zeigten eine starke Leistung und verhinderten mehrfach gefährliche Angriffe der Völser.

Auf der anderen Seite verpasste der SV Kematen die Gelegenheit, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Doch weder Michael Schätzer noch Clemens Oberforcher konnten ihre Chancen in weitere Tore ummünzen. So blieb es bis zum Ende spannend, und die Zuschauer mussten bis zur letzten Minute um den Sieg zittern.

Die letzten Minuten des Spiels, einschließlich der drei Minuten Nachspielzeit, waren geprägt von intensiven Bemühungen des Völser SV, den Ausgleich zu erzielen. Doch der SV Kematen verteidigte mit Leidenschaft und ließ nichts mehr anbrennen. Schließlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel nach 93 Minuten ab, und die Gastgeber konnten einen knappen, aber verdienten 1:0-Sieg feiern.

Samuel Glatz, Trainer SV Kematen: „In der ersten Halbzeit hat es einen offenen Schlagabtausch gegeben mit Chancen auf beiden Seiten. Allerdings konnten beide Teams vor dem Tor des Gegners nicht wirklich überzeugen. So ging es torlos in die Pause. Nach Seitenwechsel haben wir versucht Druck zu machen. In der 48. Minute ist uns dann auch die Führung gelungen. Das 2:0 hatten wir am Fuß, es ist uns aber leider nicht gelungen. Im Finish sind wir dann ziemlich unter Druck geraten. Haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt. Alles in allem geht der Sieg in Ordnung. Ich könnte nicht sagen, dass ein Remis gerechter gewesen wäre. Meine Mannschaft hat sich den Sieg verdient!“

Regionalliga Tirol: Kematen : Völs - 1:0 (0:0)

48 Matteo Peternell 1:0

Details

