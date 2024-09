Einseitiges Gipfeltreffen zwischen dem FC Wacker Innsbruck und Wörgl

Details Samstag, 28. September 2024 22:39

In der achten Runde der Regionalliga Tirol wollte der bislang extrem stark auftretende SV Wörgl den Titelfavoriten FC Wacker Innsbruck am Tivoli zumindest ein bisschen ärgern. Eine sehr schnelle Führung für Wacker und ein Abwehrfehler von Wörgl ließ die Partie aber ganz klar für Wacker Innsbruck laufen. Das 6:0 am Ende für Wacker war deutlich. Mit dem SV Fügen kristallisiert sich aber nach dem 3:0 beim FC Volders eine Mannschaft heraus, die doch recht überraschend in direktem Tabellenkontakt zu Wacker bleiben kann. Fügen liegt weiterhin drei Punkte hinter Wacker, der SV Wörgl hat mit einem Spiel weniger sieben Punkte Rückstand auf Wacker. Die WSG Tirol Juniors treten beim IAC und SK. Johann in Telfs erst am Sonntag, dem 29.9.2024, an.

Frühe Führung durch Owusu

Bereits in der vierten Minute gelang Wacker Innsbruck der Führungstreffer. Bright Owusu nutzte die erste Möglichkeit des Spiels und brachte die Innsbrucker mit 1:0 in Führung. In den folgenden Minuten zeigte sich die Überlegenheit der Heimelf deutlich. In der 12. Minute verpassten die Tiroler nur knapp das zweite Tor, als eine Doppelchance nicht genutzt werden konnte. Ein Kopfball wurde auf der Linie abgewehrt und der Nachschuss ging knapp neben den Pfosten.

Die Wörgler Abwehr zeigte sich an diesem Abend äußerst anfällig, was Wacker Innsbruck in der 27. Minute erneut ausnutzte. Nach einem Stangelpass von Stefan Lorenz erzielte Bright Owusu das 2:0. Nur drei Minuten später, in der 30. Minute, erhöhte Owusu nach einem weiteren Fehler der Wörgler im Aufbauspiel auf 3:0. Shaked Wexler spielte einen perfekten Stangelpass und Owusu stand wieder goldrichtig.

Die Tiroler setzten ihre Dominanz fort und in der 33. Minute markierte Bright Owusu sein drittes Tor des Abends zum 4:0. Die Defensive der Wörgler wirkte zu diesem Zeitpunkt bereits stark überfordert und das Auftreten der Gäste grenzte fast schon an Arbeitsverweigerung.

Innsbruck bleibt am Drücker

Nach der Halbzeitpause setzte Wacker Innsbruck das Spiel genauso stark fort, wie sie es begonnen hatten. In der 54. Minute war es erneut Bright Owusu, der für den fünften Treffer der Innsbrucker sorgte. Auch wenn es Zweifel an der Gültigkeit des Tores gab, da Owusu im Abseits gestanden haben soll, zählte der Treffer zum 5:0.

In den folgenden Minuten verpassten die Tiroler mehrmals, das Ergebnis weiter auszubauen. In der 70. Minute gab es eine Doppelchance für Owusu und Tekir, die jedoch ungenutzt blieb. Kurz darauf, in der 76. Minute, traf Adrian Lechl zum 6:0 für Wacker Innsbruck. Lechl hatte zuvor bereits in der 77. Minute einen Stangenschuss abgesetzt, ehe er sich in die Torschützenliste eintragen konnte.

Die Wörgler hatten kaum etwas entgegenzusetzen und kamen erst in der 88. Minute zu ihrer ersten Torchance, die allerdings nicht genutzt werden konnte. In der 87. Minute hätte Owusu beinahe seinen sechsten Treffer erzielt, doch es blieb beim 6:0-Endstand.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem verdienten Sieg für Wacker Innsbruck. Die Innsbrucker zeigten eine beeindruckende Leistung und ließen den Wörglern keine Chance. Die Zuschauer im Stadion erlebten ein einseitiges Spiel, das die Überlegenheit der Heimelf eindrucksvoll unterstrich.

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „Unsere Plan war, Fußball zu spielen und nicht nur hinten drin zu stehen. Leider schön in der dritten Minute Fehler von unserer Abwehr und 1:0 für Wacker. Bis zur 26. Minute hatten wir mehr Ballbesitz und haben gut gespielt. Aber dann wieder ein Ballverlust im Mittelfeld und Wacker macht das 2:0. Das war ein Schock für meine Spieler und das Spiel war entschieden. Gratuliere der Mannschaft von Wacker Innsbruck! Ein verdienter Sieg und ich hoffe, dass Sie schaffen, so schnell wie möglich wieder in der Bundesliga zu spielen!“

Regionalliga Tirol: W. Innsbruck : Wörgl - 6:0 (4:0)

76 Adrian Lechl 6:0

54 Bright Owusu 5:0

33 Bright Owusu 4:0

30 Bright Owusu 3:0

27 Bright Owusu 2:0

4 Bright Owusu 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.