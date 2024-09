Verdienter aber trotzdem kurioser Erfolg für Fügen in Volders!

Details Montag, 30. September 2024 01:39

Wenn einmal die 90. Minute läuft, denkt ein Fußballfan nicht mehr unbedingt an eine noch bevorstehende Torlawine. Der SV Fügen war zwar in der 8. Runde der Regionalliga Tirol beim FC Raika Volders dem ersten Treffer im Spiel wesentlich näher, gelungen ist er aber erst in Minute neunzig. Fügen kann dann in der Nachspielzeit noch zweimal nachlegen und gewinnt mit 3:0. Fügen kann damit Tabellenplatz zwei verteidigen und liegt weiterhin drei Punkte hinter Leader Wacker Innsbruck. Aber auch der SK St. Johann konnte wieder mit einem 5:1 in Telfs aufzeigen und ist damit nach Verlustpunkten die Nummer zwei der Liga. Die WSG Tirol Juniors bleiben mit einem 4:0 gegen den Innsbrucker AC ebenfalls dran. In der kommenden Runde kommt es am 5. Oktober 2024 um 16 Uhr zum Gipfeltreffen zwischen Fügen und dem FC Wacker Innsbruck. Ein direktes Duell um die Tabellenführung. Der zweite große Schlager lautet SK St. Johann gegen die WSG Tirol Juniors, Ankick am Samstag um 18 Uhr.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit hohen Erwartungen auf beiden Seiten. Der FC Volders und der SV Fügen starteten voller Elan und zeigten von Beginn an ihre Ambitionen, das Spiel für sich zu entscheiden. Trotz intensiver Bemühungen gelang es beiden Mannschaften jedoch nicht, in der ersten Halbzeit ein Tor zu erzielen. Die Abwehrreihen beider Teams standen sicher und ließen kaum Torchancen zu. Auch die Torhüter, David Sukiasyan auf Seiten des FC Volders und Georg Wurm für den SV Fügen, zeigten sich in Bestform und verhinderten mit einigen Paraden einen frühen Rückstand ihrer Mannschaften.

Die Zuschauer im Stadion erlebten eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften ihre Offensivaktionen nicht erfolgreich abschließen konnten. Die erste Halbzeit endete somit torlos, und die Spieler gingen mit einem 0:0 in die Kabinen.

Dramatische Schlussphase entscheidet das Spiel

In der zweiten Halbzeit setzten beide Teams ihre Bemühungen fort, das Spiel für sich zu entscheiden. Die Abwehrreihen standen weiterhin stabil und ließen nur wenige Möglichkeiten zu. Als das Spiel sich seinem Ende näherte, schien es, als würde die Partie mit einem torlosen Unentschieden enden. Doch dann kam die dramatische Schlussphase, die das Spiel komplett auf den Kopf stellte.

In der 90. Minute fiel das erste Tor für den SV Fügen. Stephan Kuen gelang es, nach einem gut vorgetragenen Angriff den Ball im Netz des FC Volders unterzubringen und sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen. Das Tor war der Auftakt zu einer furiosen Endphase. Nur wenige Augenblicke später, ebenfalls in der 90. Minute, erhöhte Alexander Gründler auf 2:0 für die Fügener. Der SV Fügen nutzte die Unsicherheit der Gastgeber gnadenlos aus und ließ dem FC Volders keine Zeit zur Reaktion.

Doch damit nicht genug: In der Nachspielzeit setzte Stephan Kuen mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt und besiegelte den 3:0-Endstand zugunsten des SV Fügen. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und der FC Volders musste sich trotz einer couragierten Leistung geschlagen geben.

Das Spiel endete schließlich nach 98 Minuten mit einem verdienten Sieg für den SV Fügen, der sich dank einer starken Schlussphase die drei Punkte sicherte. Der FC Volders hingegen blieb trotz einer engagierten Vorstellung ohne Torerfolg und musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

David Egger, sportlicher Leiter SV Fügen: „Das war ein verdienter Sieg, obwohl alle drei Treffer erst in letzter Sekunde gefallen sind. Davor haben wir aber schon sehr gute Möglichkeiten gehabt. Volders hatte kaum konkrete Torchancen. Defensiv war Volders aber sehr stark, hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Sie sind sehr gut gestanden!“

Regionalliga Tirol: Volders : SV Fügen - 0:3 (0:0)

97 Stephan Kuen 0:3

92 Alexander Gründler 0:2

90 Stephan Kuen 0:1

