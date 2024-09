Kundl holt in Mils einen Punkt!

Details Montag, 30. September 2024 01:54

Der Trainer des SC Mils nennt es kleine Patzer die den SC Mils Punkte kostet. In der 8. Runde der Regionalliga Tirol konnte man im Heimspiel gegen den SC Holz Pfeifer Kundl ein 1:1 erreichen, es wäre aber mehr drinnen gewesen. Die Situation am Tabellenende der Liga unübersichtlich, da auch das Spiel der SPG Silz/Mötz gegen Ebbs auf Dienstag, dem 15. Oktober 2024 um 19:30 Uhr verschoben werden musste. Silz/Mötz hat zwar bislang nur einen Punkt am Konto, nach Verlustpunkten ist aber der Anschluss an das Feld noch nicht verloren. Der Tabellenkeller beginnt wohl bei Kundl, dann folgt der IAC, Mils, Volders und Silz/Mötz.

Ausgeglichene erste Hälfte

Das Spiel begann gleich mit vollem Einsatz beider Mannschaften. Bereits in der ersten Minute wurde der Ball ins Spiel gebracht und beide Teams zeigten sich von Beginn an kämpferisch. Der SC Mils 05 startete mit Hannes Heiss im Tor, unterstützt von Spielern wie Harald Pichler, Julian Köck und dem Kapitän Manuel Eiterer. Auch der SC Kundl hatte mit Harald Zoglauer zwischen den Pfosten und Spielern wie Matthias Stromberger und Marcel Klingler eine solide Aufstellung.

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen, wobei beide Teams Chancen hatten, aber keine davon nutzen konnten. Die Defensive beider Mannschaften stand sicher, sodass es keine gravierenden Fehler gab, die zu einem frühen Tor geführt hätten. Mils war aber der Führung klar näher.

Torjubel nach der Halbzeitpause

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit viel Einsatz und kämpferischem Willen auf beiden Seiten. Doch dann brach der Bann: In der 54. Minute gelang Mario Angerer von SC Mils 05 der lang ersehnte Treffer zum 1:0. Der Jubel bei den Heimfans war groß, und das Team schien nun Oberwasser zu haben. Angerer nutzte eine gute Hereingabe aus dem Mittelfeld und schloss präzise ab, sodass Zoglauer keine Chance hatte.

Der SC Kundl ließ sich jedoch nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück ins Spiel. Nur neun Minuten später, in der 63. Minute, war es Benjamin Weidhofer, der für den Ausgleich sorgte. Die restlichen Minuten des Spiels verliefen intensiv, aber ohne weitere Tore. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen erneut sicher und ließen keine weiteren Treffer zu.

Als der Schlusspfiff in der 90. Minute ertönte, blieb es beim 1:1-Unentschieden. Beide Teams konnten mit ihrer Leistung zufrieden sein, auch wenn sie sich sicherlich mehr erhofft hatten.

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Wir hätten in der ersten Hälfte als bessere Mannschaft eine Führung herausschießen können, von Kundl kam nur ein einziger Schuss. In die zweite Hälfte sind wir gut gestartet und sind in Führung gegangen. Dann haben wir aber wieder selbst den Gegner bedient und Kundl stark gemacht. Kundl hatte am Ende noch die Chance auf den Siegtreffer, ein Kopfball geht nur an die Latte. Schade für unsere Mannschaft. Das Ziel bleibt, diese kleinen Patzer von uns in Zukunft zu verhindern, um dann wieder volle Punkte mitnehmen zu können!“

Regionalliga Tirol: Mils : SC Kundl - 1:1 (0:0)

63 Benjamin Weidhofer 1:1

54 Mario Angerer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.