Alexander Pfurtscheller und Helmut Kraft analysieren das Duell zwischen dem Völser SV und der SPG Silz/Mötz

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:54

In der 9. Runde der Regionalliga Tirol ist es der Spg Silz/Mötz nicht gelungen, beim Völser SV zu punkten. Völs dreht das 0:1 knapp nach der Pause in einen 2:1 Erfolg. Völs festigt damit die Position im Mittelfeld der Tabelle, Silz/Mötz kann die rote Laterne nicht abgeben.

Comeback in der zweiten Halbzeit

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „Bereits nach zwei Minuten sind wir mit 0:1 im Rückstand. Ein Abspielfehler und ein richtiger Kaltstart von meiner Mannschaft. In der ersten Halbzeit haben wir leider viel vermissen lassen. Die Gäste haben es verabsäumt, den Vorsprung zu vergrößern. Unser Goalie hat auch sehr gut agiert und so konnten wir mit einem 0.1 in die Pause gehen. Kelvin Attah hatte zwar eine Riesenchance in Hälfte eins für uns, aber ansonsten gab es keine Highlights. In der zweiten Halbzeit haben wir mit wesentlich mehr Elan agiert. Nach einem Doppelwechsel haben wir einen Superstart hingelegt. Stanglpass von Christoph Markt auf Kevin Attah und das 1:1 in der 47. Minute. Der zweite Treffer für uns ist ähnlich entstanden, Andreas Probst trifft zum 2:1 in der 65. Minute. Die Gäste hatten noch eine große Möglichkeit auf das 2:2. Aber alles in allem eine starke Leistung von meiner Mannschaft. In der zweiten Halbzeit ist uns ein Comeback gelungen und wir haben nicht unverdient gewonnen!“

Zu fehleranfällig!

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Der Start verlief für die SPG Silz/ Mötz wunschgemäß. Mit dem ersten Angriff schloss Richard Holzknecht zum 1:0 ab. In der Folge bestimmte die SPG das Spielgeschehen, kam zu weiteren guten Chancen, um höher in Führung zu gehen, allerdings waren die Oberländer in dieser Phase zu wenig entschlossen und so ging es mit 1:0 in die Halbzeit. Die zweite Hälfte startete Völs ähnlich fulminant wie Mötz in der ersten. Nach zwei Minuten fiel der Ausgleich und mit dem Ausgleich war plötzlich Völs Herr im eigenen Stadion. Die SPG schaffte es nicht mehr, das Spiel in die Hälfte von Völs zu verlagern. Ein Abspielfehler jagte den anderen und durch solche Fehler kam Völs immer wieder gefährlich vor das Tor von Mötz-Tormann Rottensteiner. Nach einer Stunde fiel der Führungstreffer für Völs herausgespielt über die rechte Seite. Die Fehlerquote blieb speziell bei Silz/ Mötz beängstigend hoch. Mit Ausnahme einer Großchance durch Yildirim blieb Silz/Mötz bis zum Schlusspfiff zu fehlerhaft und somit schaffte es Völs ohne große Probleme den Sieg nach Hause zu spielen!“

Regionalliga Tirol: Völs : Silz/Mötz - 2:1 (0:1)

65 Andreas Probst 2:1

47 Kelvin Attah 1:1

2 Riccardo Holzknecht 0:1

Details

