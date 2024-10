Klarer Sieg von Wacker Innsbruck in Fügen und die Wattens Juniors drehen 0:2 in St. Johann!

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 23:50

Richtungsweisende Duelle in der 9. Runde der Regionalliga Tirol. Vom Tabellenstand her waren die Spiele zwischen Fügen und Wacker Innsbruck bzw. SK St. Johann gegen die WSG Tirol Juniors von enormer Bedeutung. Wacker Innsbruck lässt überhaupt keine Zweifel aufkommen und siegt in Fügen klar mit 4:0. Die WSG Tirol Juniors haben eine Stunde lang gegen den SK St. Johann mehr als Probleme und liegen mit 0:2 zurück. Aber fulminante letzte dreißig Minuten bringen Wattens dann doch noch einen 4:2 Erfolg. In der Tabelle hat sich Wacker Innsbruck damit schon recht klar an der Spitze abgesetzt. Dann folgen in etwa auf Augenhöhe die WSG Tirol Juniors, Fügen, St. Johann und Wörgl, wenn man die Tabellenspitze nach Verlustpunkten analysiert.

Ungefährdeter Sieg von Wacker Innsbruck in Fügen

Wacker lässt von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Wacker braucht aber einige vergebene Möglichkeiten, um dann doch in der 30. Minute durch Mouhamed Sy in Führung zu gehen. Wacker wollte sofort nachlegen, aber wieder vergibt man einige gute Möglichkeiten. Fügen kommt zu einer Großchance, aber Goalie Lukas Tauber von Wacker mit toller Abwehr. In Hälfte zwei läuft es dann für Wacker Innsbruck besser puncto Torchancenverwertung. Stefan Lorenz mit dem 2:0 in der 61. Minute, Bright Owusu mit dem 3:0 in der 78. und Mouhamed Sy setzt mit dem 4:0 den Schlusspunkt drei Minuten vor dem Schlusspfiff.

Starke Stunde von St. Johann – halbe Stunde Fußballdemonstration der WSG Juniors

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Eine Stunde haben wir absolut mitgehalten, Wattens durchaus phasenweise dominiert. Kompliment an die Mannschaft! Das ist uns ja auch schon gegen Wacker gelungen. In der 25. Minute konnten wir in Führung gehen und in der 54. Minute auf 2:0 erhöhen. Aber dann gab es in der letzten halben Stunde eine Fußballdemonstration von Wattens und wir haben 2:4 verloren."

Regionalliga Tirol: St. Johann : WSG Tirol Jrs. - 2:4 (1:0)

85 Moritz Hupfauf 2:4

78 Alexander Ranacher 2:3

72 Alexander Ranacher 2:2

64 Christian Huetz 2:1

54 Stephen Owusu Akomeah 2:0

25 Jakub Cunta 1:0

