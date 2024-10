Punkteteilung zwischen Kundl und dem Innsbrucker AC

Details Montag, 07. Oktober 2024 23:42

Ein 2:2 zwischen dem SC Holz Pfeifer Kundl und dem Innsbrucker AC in der 9. Runde der Regionalliga Tirol ist für beide nicht der große Sprung vom Tabellenende weg. Der Tabellenletzte Silz/Mötz hat ja ein Spiel weniger ausgetragen und so liegen eigentlich Kundl, der IAC, Volders, Mils und Silz/Mötz ziemlich auf Augenhöhe. In der kommenden Runde am 12.10.2014 um 16:30 Uhr ist das Kellerduell zwischen Silz/Mötz und Mils absolut richtungsweisend. Kundl spielt in Kematen, der IAC zu Hause gegen St. Johann und Volders empfängt Völs.

Gerechte Punkteteilung

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Trotz schwieriger Bedingungen, Regen und 6°C zeigten beide Mannschaften ein gutes Spiel mit einer letztendlich gerechten Punkteteilung. Der IAC ging durch Michael Simic verdient in Führung, denn speziell in der ersten Halbzeit waren die Hauptstädter das bessere Team. Erst nach dem Wechsel wurde Kundl stärker.

Nach 64 Minuten fälschte Marco Juffinger einen Freistoß von Sandro Gschwentner unhaltbar ab, nur fünf Minuten später erzielte Dominik Haaser nach Stanglpass von Benjamin Weidhofer die 2:1 Führung. Die Gäste gaben sich allerdings nicht geschlagen und Moritz Saurwein gelang nach einem Missverständnis in Kundls Hintermannschaft der Ausgleich. Im Finish war Kundl zwar besser, der entscheidende Treffer gelang allerdings nicht mehr.“

Regionalliga Tirol: SC Kundl : IAC - 2:2 (0:1)

80 Moritz Saurwein 2:2

69 Dominik Haaser 2:1

64 Marco Juffinger 1:1

10 Michael Simic 0:1

Details

