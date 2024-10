Glück des Tüchtigen: Kematen siegt in Mils

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 00:47

Der SV Kematen hat in der 9. Runde der Regionalliga Tirol den Mittelfeldplatz mit einem 3:0 Erfolg beim SC Mils gefestigt. Für Mils bedeutet diese Niederlage, dass man auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen ist. Kematen fehlen drei Punkte auf Tabellenplatz vier.

Vorsprung für die Gäste

Zu Beginn der ersten Halbzeit war das Spiel von einem intensiven Mittelfeldkampf geprägt. Beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen, doch es war SV Kematen, das den ersten entscheidenden Treffer landen konnte. In der 38. Minute brachte Markus Plunser die Gäste in Führung. Sein Tor zum 0:1 stellte die Weichen für den späteren Erfolg seiner Mannschaft. Trotz einiger Versuche der Gastgeber, den Ausgleich zu erzielen, ging es mit diesem Spielstand in die Pause. SC Mils 05 musste sich nun überlegen, wie sie in der zweiten Hälfte die Verteidigung des SV Kematen durchbrechen könnten.

Prantl macht den Sack zu

In der zweiten Halbzeit versuchte SC Mils 05, den Druck zu erhöhen und den Rückstand aufzuholen. Die Defensive des SV Kematen zeigte sich jedoch gut organisiert und ließ den Hausherren nur wenige klare Chancen. Mit zunehmender Spielzeit schienen die Angriffsbemühungen der Gastgeber zu verebben, während SV Kematen mit Kontern gefährlich blieb. Luca Prantl, der zu Beginn des Spiels noch auf der Bank gesessen hatte, erwies sich in den letzten Minuten als entscheidender Joker. In der 89. Minute erhöhte er nach einer schnellen Kombination auf 0:2, nur um eine Minute später, in der 90. Minute, den Endstand von 0:3 zu erzielen.

Max Ostermann, sportlicher Leiter SV Kematen: „In einem kampfbetonten, aber nie unfairen Spiel konnten wir gut dagegenhalten und haben nicht unverdient und mit etwas „Glück des Tüchtigen“ die drei Punkte nach Kematen mitgenommen!“

Regionalliga Tirol: Mils : Kematen - 0:3 (0:1)

92 Luca Prantl 0:3

89 Luca Prantl 0:2

38 Markus Plunser 0:1



