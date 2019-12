Regionalliga Tirol - "Hofmann Personal" Spieler der Herbstsaison 2019/20 ist...

Details Freitag, 13. Dezember 2019 16:34

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum "Hofmann Personal" Spieler der Herbstsaison 2019. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 1.150.000 Stimmen abgegeben. Besonders erfreulich aus Tiroler Sicht ist, dass es viele Kicker unter die Top-100 Österreichs geschafft haben. Emanuel Ponholzer vom SC Imst haben gar nur 145 Stimmen auf die Nummer eins Österreichs gefehlt. Hier sind die Top-5 der Regionalliga Tirol. Ligaportal.at Tirol bedankt sich bei allen Spielern, Trainern, Funktionären und Fans für die rege Teilnahme und wünscht frohe Weihnachten!

Spieler der Herbstsaison 2019/20 ist...

Emanuel Ponholzer (SC Imst)

Endergebnis:



1. Emanuel Ponholzer (SC Imst / 6079 Stimmen)

2. Daniel Wurnig (FC Kufstein / 3160 Stimmen)

3. Ronald Gercaliu (SC Imst / 1676 Stimmen)

4. Manuel Kovatsch (SVG Reichenau / 1326 Stimmen)

5. Marvin Kranebitter (SV Telfs / 627 Stimmen)

