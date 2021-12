Regionalliga Tirol - Herbst: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Details Samstag, 11. Dezember 2021 16:25

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Daniel Wurnig (FC Kufstein)

Endergebnis:



1. Daniel Wurnig (FC Kufstein / 2994 Stimmen)

2. Ronald Gercaliu (FC Kufstein / 2734 Stimmen)

3. Viktor Winter (FC Kitzbühel / 2531 Stimmen)

4. Maximilian Gruber (FC Kitzbühel / 2359 Stimmen)

5. Edin Abazovic (FC Wacker Innsbruck II / 2015 Stimmen)

6. Xaver Kroll (FC Kitzbühel / 1156 Stimmen)

7. Lukas Caria (SVG Reichenau / 640 Stimmen)

8. Valerio Espa (SV Telfs / 638 Stimmen)

9. Marvin Kranebitter (SV Telfs / 535 Stimmen)

10. Andreas Steiner (SV Fügen / 530 Stimmen)

