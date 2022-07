Regionalliga Tirol - OPO: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Samstag, 23. Juli 2022 00:25

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Elias Egger (FC Kufstein)

Endergebnis:



1. Elias Egger (FC Kufstein / 4047 Stimmen)

2. Nebojsa Vukovic (FC Kitzbühel / 3681 Stimmen)

3. Stefan Lorenz (SC Imst / 1011 Stimmen)

4. Armin Hamzic (SC Imst / 352 Stimmen)

5. Manuel Kovatsch (SVG Reichenau / 342 Stimmen)

6. Rene Prantl (SC Imst / 309 Stimmen)

7. Ronald Gercaliu (FC Kufstein / 276 Stimmen)

8. Daniel Vujanovic (SV Wörgl / 149 Stimmen)

9. Drazen Kekez (SV Wörgl / 108 Stimmen)

10. Xaver Kroll (FC Kitzbühel / 99 Stimmen)