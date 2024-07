Regionalliga Tirol - UPO: Beliebtester “tipgame.com” Spieler der Saison 23/24 ist...

Details Dienstag, 16. Juli 2024 00:37

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2023/2024. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung neuerlich grandios war. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 2,6 (!) Millionen Stimmen abgegeben! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene. Jene drei Spieler, die österreichweit die meisten Stimmen sammelten, mögen sich bitte umgehend per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wenden.

Beliebtester Spieler der Saison 23/24 ist... Daniel Wilaszek (Völser SV)

Endergebnis:

1. Daniel Wilaszek (Völser SV / 1426 Stimmen)

2. Tobias Schneeberger (SV Wörgl / 542 Stimmen)

3. Maximilian Plattner (SV Kematen / 219 Stimmen)

4. Luca Prantl (SV Kematen / 44 Stimmen)

5. Eldin Sabic (SV Wörgl / 32 Stimmen)

6. Clemens Oberforcher (SV Kematen / 18 Stimmen)

6. Benjamin Weidhofer (SC Kundl / 18 Stimmen)

7. Francesco Riehle (Völser SV / 16 Stimmen)

8. Matthias Hintner (SC Kundl / 14 Stimmen)

9. Florian Jünemann (Innsbrucker AC / 12 Stimmen)



