Regionalliga Tirol - Herbst 2021/2022: "hausbauführer.at" Team der Runde 13

Details Dienstag, 12. Oktober 2021 02:00

Die Fans kamen in der vergangenen 13. Runde der Regionalliga Tirol - Herbst voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel schwer. Zählen geschossene Tore mehr als Assists? Kann ein Torwart trotz einer Niederlage in die Auswahl kommen? Fragen über Fragen, doch sehen Sie selbst.

M. Aumayr Kitzbühel 1 P. Viertler SV Telfs 1 M. Kranebitter SV Telfs 1 J. Stigger SC Imst 1 J. Erb Wörgl 1 A. Wörndl Kitzbühel 1 J. Jirka Wörgl 1 D. Spinn Wacker Innsbruck II 1 R. Baur Kitzbühel 1 D. Oberortner SC Imst 1 P. Knoflach Schwaz 1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!