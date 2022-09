Details Dienstag, 13. September 2022 08:00

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 9. Runde der Regionalliga Tirol - Herbst voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Patrick Knoflach SC Schwaz 2 Justin Forst WSG Tirol A. 3 Ronald Gercaliu FC Kufstein 4 Christian Auer SC Schwaz 5 Kilian Bauernfeind WSG Tirol A. 6 Mario Stockenreiter FC Kufstein 7 Fabian Ponholzer SC Imst 8 Simon Ribis SV Telfs 9 Julius Perstaller SV Telfs 10 Benjamin Schmiederer SC Imst 11 David Egger SV Fügen 12 Alexander Gründler SV Fügen 13 Isik Esen SC Kundl 14 Yoni Ngamiteni SV Hall 15 Fabian Kreidl SV Hall 16 Stefan Lauf FC Kitzbühel