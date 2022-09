Details Mittwoch, 14. September 2022 13:00

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 10. Runde der Regionalliga Tirol - Herbst voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Mario Kleinlercher SVG Reichenau 2 Hannes Wibmer SVG Reichenau 3 Fabian Kreidl SV Hall 4 Armin Kohler SV Hall 5 Stefan Lauf FC Kitzbühel 6 Stefan Bergmeister FC Kitzbühel 7 Maximilian Wurm SC Schwaz 8 Sandro Neurauter SC Schwaz 9 Dino Bevab SV Wörgl 10 Drazen Kekez SV Wörgl 11 Marco Juffinger FC Kufstein 12 Mario Andric FC Kufstein 13 Kurt Herndler SC Kundl 14 Marcel Klingler SC Kundl 15 Paulo Rossetti SPG Silz/Mötz 16 Michael Schennach SV Telfs