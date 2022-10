Details Dienstag, 11. Oktober 2022 13:00

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 14. Runde der Regionalliga Tirol - Herbst voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Pascal Burger SV Hall 2 Michael Augustin SV Telfs 3 Philipp Thurnbichler SVG Reichenau 4 Lukas Caria SVG Reichenau 5 Stephan Kuen SV Fügen 6 Florian Bischofer SV Fügen 7 Lukas Wackerle SC Schwaz 8 Max Löschl SC Schwaz 9 Stefan Lauf FC Kitzbühel 10 Armin Kohler SV Hall 11 Yigit Baydar SV Wörgl 12 Drazen Kekez SV Wörgl 13 Patrick Brugger WSG Tirol A. 14 Andre Pellegrini SV Telfs 15 Florian Gapp SC Kundl 16 Matthias Hintner SC Kundl