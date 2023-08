Regionalliga Tirol 2023/2024: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 5

Details Dienstag, 22. August 2023 13:31

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 5. Runde der Regionalliga Tirol voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Fabian Schreter SV Telfs 2 Alen Kovacevic SV Telfs 3 Marco Hesina Völser SV 4 Marco Brindlinger Völser SV 5 Marcello Dindl SK Ebbs 6 Manuel Kovatsch SV Kematen 7 Simon Goller Innsbrucker AC 8 Servan Bingöllü SV Fügen 9 Alexander Gründler SV Fügen 10 Maximilian Plattner SV Kematen 11 David Spak FC Kitzbühel 12 Fabian Haselsberger SK Ebbs 13 Yannick Vötter WSG Tirol Juniors 14 Jakub Vodilka FC Kitzbühel 15 Florian Jünemann Innsbrucker AC 16 Sandro Gschwentner SC Kundl

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.