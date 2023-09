Regionalliga Tirol 2023/2024: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 10

Details Dienstag, 19. September 2023 11:53

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 10. Runde der Regionalliga Tirol voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Julian Jirka SK Ebbs 2 Matej Dretvic SV Telfs 3 Renato Babic WSG Tirol Juniors 4 Mathew Collins WSG Tirol Juniors 5 Florian Kitzbichler SK Ebbs 6 Christoph Markt Völser SV 7 Georg Pendl SK St. Johann 8 Maximilian Seeber SK St. Johann 9 Andreas Probst Völser SV 10 Matteo Braconi FC Volders 11 Leon Schulte FC Volders 12 Christof Mader SV Telfs 13 Florian Bischofer SV Fügen 14 Alexander Gründler SV Fügen 15 Wowo Sagno FC Kitzbühel 16 Dominik Prantner FC Kitzbühel

