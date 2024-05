Regionalliga Tirol - UPO 2023/2024: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 29

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 08:00

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 29. Runde der Regionalliga Tirol - UPO voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Christoph Markt Völser SV 2 Tobias Feldkirchner Völser SV 3 Dominik Prantner SC Kundl 4 Florian Toplitsch Völser SV 5 Simon Berger SV Kematen 6 Martin Plunser SV Kematen 7 Johannes Raitmair SV Kematen 8 Emanuel Wendl SV Telfs 9 Matthias Hintner SC Kundl 10 Pascal Wegscheider SC Kundl 11 Jonas Weeber SV Telfs 12 Andre Pellegrini SV Telfs 13 Andrija Jurisic Innsbrucker AC 14 Daniele Sterba Innsbrucker AC 15 Marcel Fiechtner Innsbrucker AC 16 Denis Stojcic SV Wörgl



