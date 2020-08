Regionalliga Tirol - Herbst 2020/2021: Vorschau Runde 2

Details Mittwoch, 05. August 2020 12:00

In wenigen Tagen steht die 2. Meisterschaftsrunde in der Regionalliga Tirol - Herbst auf dem Programm. Die Haller Löwen sind nach dem 1:8 in Runde eins im Imst natürlich gefordert richtig aufzubrüllen, in Telfs sollte das in Runde zwei gelingen. Kitzbühel gegen Schwaz sicherlich der Schlager der Runde, Kitzbühel in Runde eins unter Wert geschlagen, aber beide Teams mit Schwächen im Abschluss, Schwaz allerdings trotzdem erfolgreich. Wörgl gegen Wacker II Favorit, Imst gegen die Tirol Amateure. Duell auf Augenhöhe ist zwischen Reichenau und Kufstein zu erwarten.







DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Sa, 08.08.2020, 18:00 Uhr FC Kitzbühel - SC Schwaz Live-Ticker FC Kitzbühel gegen SC Schwaz Wenn Schwaz es schafft auch vor dem Tor des Gegners effektiver aufzutreten, könnte es in Kitzbühel eine klare Sache werden. Kitzbühel beim 0.1 gegen Reichenau mit einer sehr unglücklichen Niederlage, da man im Abschluss auch nicht effektiv auftreten konnte. So geshene zwei Mannschaften mit ähnlichen Problemen in der ersten Runde, Schwaz aber dennoch mit einem Dreier.

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten