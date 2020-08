Regionalliga Tirol - Herbst 2020/2021: Vorschau Runde 4

Details Donnerstag, 13. August 2020 10:00

In wenigen Tagen steht die 4. Meisterschaftsrunde in der Regionalliga Tirol - Herbst auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, eine Fieberkurve, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Die englische Woche hat mit ausgewachsenen Sensationen begonnen. Kufstein konnte Imst mit 1:0 besiegen und Wacker Innsbruck II gewinnt in Schwaz mit 3:2. Reichenau mit starkem Auftritt gegen die Tirol Amateure und einem 4:1 Erfolg. Wörgl kommt in die Spur – 2:1 in Hall und Kitzbühel holt den nächsten Dreier mit einem 1:0 in Telfs. Damit ergibt sich für das kommende Wochenende ein echter Kracher – zwei Teams, die derzeit auf der Erfolgswelle schwimmen, treffen aufeinander. Tabellenführer Wacker Innsbruck II empfängt Kitzbühel. Ebenso wie Wacker II hat auch Reichenau sieben Punkte am Konto – die Partie in Schwaz vor allem für die Heimelf schon ein kleiner Knackpunkt, denn Schwaz braucht Punkte – derzeit nur die Nummer acht der Tabelle. Imst gegen Wörgl unter anderen Vorzeichen. Imst mit dem ersten Dämpfer, Wörgl kommt wieder in die Spur – scheint es. Zwischen Kufstein und Telfs entscheidet sich, wer von den beiden den Kontakt zur Tabellenspitze halten kann.

