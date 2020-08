Regionalliga Tirol - Herbst 2020/2021: Vorschau Runde 5

Details Mittwoch, 19. August 2020 15:00

In wenigen Tagen steht die 5. Meisterschaftsrunde in der Regionalliga Tirol - Herbst auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, eine Fieberkurve, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Kitzbühel gegen Imst – Imst hat in der letzten Runde das Heimspiel gegen sehr starke Kicker des SV Wörgl verloren, Kitzbühel hat bei Wacker II einen Punkt geholt. Für beide Teams eine extrem wichtige Partie – nur der Sieger kann wohl den Kontakt zur Tabellenspitze halten. Wörgl ist gegen die WSG Tirol Amateure klarer Favorit – alles andere als ein Dreier für Wörgl wäre eine große Sensation, obwohl Wattens in der letzten Runde mit dem 5:0 gegen Hall deutlich aufgezeigt hat. Für die Haller Löwen läuft es noch nicht – gegen Kufstein soll der erste Punkt gemacht werden. Der Schlager der Runde ganz klar Reichenau gegen Wacker Innsbruck II – sicherlich ein Duell auf Augenhöhe. Auch der Motor von Schwaz stottert gehörig – nur Platz neun in der Tabelle – damit ist ein Sieg in Telfs wohl Pflicht.

