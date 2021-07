Regionalliga Tirol - Herbst 2021/2022: Vorschau Runde 1

Details Dienstag, 20. Juli 2021 19:00

In wenigen Tagen steht die 1. Meisterschaftsrunde in der Regionalliga Tirol - Herbst auf dem Programm. Mit Schwaz gegen die Haller Löwen startet die Regionalliga Tirol in die neue Saison. Schwaz ist für viele der allererste Anwärter auf den Titel im Grunddurchgang, für Hall wird es wohl darum gehen die Liga zu halten. Reichenau ist derzeit etwas schwer einzuschätzen, ebenso dir WSG Tirol Amateure. Eine Partie in der jeder Ausgang möglich ist. Durch das direkte Duell der Aufsteiger Fügen gegen SV Innsbruck wird schon in der ersten Runde eventuell abschätzbar sein, welche Mannschaft reale Chancen hat die Liga zu halten. Aufsteiger sollte man aber grundsätzlich nie unterschätzen. Der Kracher der Runde ist das Duell Kufstein gegen Wörgl – zwei Teams, die man ganz oben in der Tabelle erwartet. Imst ist ein gefährlicher Außenseiter, hat sich markant verstärkt und ist bei Wacker Innsbruck II leichter Favorit. Kitzbühel war die Überraschungself im Herbst 2020, der Umbruch im Team war an den Ergebnissen nicht ablesbar und Kitzbühel ist ganz sicher auch in der kommenden Meisterschaft ein Anwärter auf die Top-3 und in Telfs der klare Favorit.