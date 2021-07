Regionalliga Tirol - Herbst 2021/2022: Vorschau Runde 2

Details Mittwoch, 28. Juli 2021 10:00

In wenigen Tagen steht die 2. Meisterschaftsrunde in der Regionalliga Tirol - Herbst auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, eine Fieberkurve, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation.

Der SV Telfs hat wohl die große Überraschung in Runde eins mit dem Sieg gegen Kitzbühel geliefert, aber sicher kein Grund die Haller Löwen auswärts zu unterschätzen. Imst ist gegen die Tirol Amateure sicherlich Favorit, der Schlager der Runde heißt Kitzbühel gegen Kufstein. Beide Teams schon etwas unter Druck, speziell Kitzbühel durch die unerwartete Niederlage gegen Telfs. Innsbrucker Stadtderby zwischen dem SV Innsbruck und Wacker Innsbruck II – ein weiteres Highlight. Härtetest von Reichenau gegen Schwaz – es gilt den guten Start in die Meisterschaft zu bestätigen. Auch für Fügen sollte es das erste gewertete Spiel nach dem wetterbedingten Abbruch in der ersten Runde gegen den SVI geben – in Wörgl werden Punkte aber sehr hoch hängen.