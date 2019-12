Kundl war im Herbst 2019 zuhause eine richtige Tormaschine!

Details Mittwoch, 11. Dezember 2019 21:30

26 Treffer in acht Partien – das war der Spitzenwert in der Hinrunde der Tirol Liga im Herbst 2019 vor heimischer Kulisse. Nach fünfzehn Runden ergab das mit einer nicht so tollen Auswärtsbilanz den siebenten Tabellenplatz für den Holz Pfeifer SC Kundl. Nach der Winterpause ist das Team von Natters der erste Gast in Kundl. Vorher steigt aber noch die schon legendäre Kundler Party am Faschingssamstag im Kundler Gemeindesaal.

Daten und Fakten: Holz Pfeifer SC Kundl Herbst 2019

Tabellenplatz: 7. der Tirol Liga

Heimtabelle: 4. acht Spiele: fünf Siege, drei Niederlagen

Auswärtstabelle: 9. sieben Spiele: zwei Siege, zwei Remis, drei Niederlagen

längste Serie ohne Sieg: drei Spiele

höchster Sieg: 7:0 gegen Zams zuhause in der 15. Runde

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 0:4 bei der SPG Silz/Mötz in der 14. Runde

geschossene Tore/Heim: 26 – 3,25 pro Spiel

bekommene Tore/Heim: 11 – 1,37 pro Spiel

geschossene Tore/Auswärts: 12 – 1,71 pro Spiel

bekommene Tore/Auswärts: 15 – 2,14 pro Spiel

Spiele zu Null: 3

erhaltene Karten: 24 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Stefan Rangger mit acht Treffern

Highlight Spiel gegen WSG Tirol – trotz Niederlage

Reinhold Ebenbichler, Obmann Holz Pfeifer SC Kundl: „Im Großen und Ganzen verlief der Herbst recht gut. Der Start in die Saison war wirklich super, tolle Spiele und Spektakel pur im Achenstadion. Vor allem das Spiel gegen die Amateure der WSG Tirol war trotz Niederlage eines der besten Spiele in den letzten Jahren. In der Mitte der Herbstsaison hatte die Mannschaft dann leider einen richtigen Durchhänger. Negativer Höhepunkt war sicher die Heimniederlage gegen Völs. Aber gegen Ende zeigte das Team wieder gute Leistungen, zum Abschluss gab es ja einen 7:0 Kantersieg gegen Zams. Änderungen im Kader sind nicht geplant, drei langzeitverletzte Spieler kehren zurück. Höhepunkt im Winter wird sicher wieder die Party am Faschingssamstag im Kundler Gemeindesaal, eine Veranstaltung, die weit über die Grenzen von Kundl hinaus bekannt ist!“

