Spieler der Hinrunde 2019 im Interview: Thomas Anker vom SK Ebbs

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 17:39

Thomas Anker vom SK Blitzschutz Pfister Ebbs hat die ligaportal.at Wahl zum Spieler der Hinrunde der Tirol Liga mit etwa 300 Stimmen Vorsprung auf Cendrim Jahaj gewonnen und die Redaktion von ligaportal.at Tirol gratuliert noch einmal ganz herzlich. Im Ligaportal.at Interview geht es natürlich um Fußball, aber auch einige ganz persönliche Vorlieben von Thomas.

Werdegang und Rückblick auf den Herbst 2019

Thomas Anker: „Ich habe in der Ebbs Jugend 2010 zu spielen begonnen und bin dann mit fünfzehn Jahren in die erste Mannschaft gewechselt. 2015 bin ich dann als Leihspieler nach Kufstein gegangen und 2016 wieder nach Ebbs zurückgekehrt. Ich denke weder die Spieler noch die Fans von Ebbs haben erwartet, dass so so positiv in der Hinrunde der Tirol Liga laufen wird. Highlight war sicher, dass wir zuhause ungeschlagen sind und ganz speziell die Partie gegen die Tirol Amateure war echt super."

Ziele für 2020

Thomas Anker: „Gesund und fit bleiben ist natürlich der größte Wunsch für das kommende Jahr. Für die Mannschaft und natürlich auch für mich wäre eine Platzierung unter den Top-5 natürlich perfekt. Aktuell fehlen ja vor der Rückrunde nur drei Punkte auf die Nummer fünf Silz/Mötz. Ganz großes Danke möchte ich unseren Fans sagen, die immer hinter der Mannschaft stehen und uns unterstützen - auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ein Dank geht auch an alle die den SK Ebbs unterstützen, an die Trainer, Funktionäre und ganz speziell der Gemeinde Ebbs, die den Kunstrasenplatz ermöglicht hat und damit einen ganz wichtigen Punkt der Infrastruktur."

Thema Fußball

Vorbild: Roberto Carlos

Im Training spiele ich ungern gegen: Marvin Van Boekel

Stärke: gute Übersicht und Spielverständnis

Schwäche: Geschwindigkeit

Ligaportal: eine tolle Plattform – speziell für den Hobbyfußball. Berichte aus allen Ligen – ich wüsste nicht was man da noch besser machen könnte.

Ein bisschen persönliches:

liebste Hobbies neben Fußball: Schifahren, Skitouren, radfahren

Lieblingsmusik: Pop – querbeet

Lieblings-App: instagram

