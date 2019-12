Ebbs und Zams waren die Zuschauermagneten im Herbst 2019 in der Tirol Liga

Details Sonntag, 29. Dezember 2019 18:01

Silz/Mötz ist die einzige Spitzenmannschaft der Tirol Liga, die auch in der Zuschauergunst ganz vorne liegt – auf Platz drei nämlich. Der Rückstand auf die beiden Mannschaften mit dem besten Zuschauerschnitt ist aber recht deutlich. Ebbs führt die Wertung an, auf Platz zwei Zams. Besonders enttäuschend fällt die Zuschauerbilanz für Herbstmeister SVI aus – nur der Tabellenletzte Union Innsbruck hatte im Schnitt ein paar Zuschauer weniger. Ebbs gegen Kirchbichl hatte mit 500 Zuschauern am 18. August den größten Zuschauerzuspruch. 450 kamen am 20. Oktober zur Heimpartie von Silz/Mötz gegen Zams. Auf den Plätzen sechs Spiele mit 400 Besuchern. Dreimal war Zams der Gastgeber – gegen die Tirol Amateure,Fügen und Natters. Ebbs gegen St. Johann, Kundl gegen Kirchbichl und Söll gegen Ebbs waren die drei weiteren Spiele mit 400 Zuschauern und Fans im Herbst 2019.

Heim Sp. = Anzahl der Heimspiele

Z1 bis Z9 = Zuschauer bei den Heimspielen

Z G = Zuschauerzahl gesamt

Z Schn. = Schnitt Zuschauerzahl pro Spiel

PL MS = Platzierung Meisterschaft Herbst 2019

Heim Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z PL Platz Mannschaft Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G Schn. MS 1 Ebbs 7 350 500 400 300 245 360 250 0 0 2405 344 8 2 Zams 7 400 400 220 270 320 250 400 0 0 2260 323 13 3 Silz/Mötz 7 238 350 200 300 200 450 150 0 0 1888 270 5 4 Kundl 8 200 200 200 400 300 240 300 150 0 1990 249 7 5 Söll 7 200 350 260 400 170 200 100 0 0 1680 240 15 6 Fügen 9 200 370 275 250 202 250 200 200 200 1947 216 2 7 Kematen 8 320 150 125 220 250 210 150 180 0 1605 201 6 8 St. Johann 8 200 200 200 165 250 150 200 150 0 1515 189 14 9 Kirchbichl 8 250 200 150 180 100 300 200 100 0 1480 185 4 9 Natters 8 180 200 200 100 200 250 200 150 0 1480 185 10 11 Mils 8 200 220 120 200 138 200 200 120 0 1398 175 11 12 Völs 4 100 174 100 300 0 0 0 0 0 674 169 12 13 Volders 7 350 100 150 150 72 180 160 0 0 1162 166 9 14 Tirol Am. 9 90 107 121 150 230 250 100 100 100 1148 128 3 15 SVI 8 100 100 40 120 65 150 150 238 0 963 120 1 16 Union 7 50 80 100 120 100 60 200 0 0 710 101 16

