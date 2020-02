Matteo Wurm sichert sich gegen Reichenau Platz in der KMI von Silz/Mötz

Details Sonntag, 02. Februar 2020 22:39

Auftakt zur Testspielsaison in der HYPO Tirol Liga. Am ersten Februarwochenende gab es den Auftakt, am 8.2. geht es so richtig los. Ein Anwärter auf einen vorderen Platz in der Tirol Liga – die SPG Silz/Mötz – hat gegen den Regionalligisten Reichenau getestet und nach guter Leistung mit 0:2 verloren.

Trainer der SPG mit Vorstellung gegen Reichenau zufrieden

Aleksandar Matic, Trainer SPG Silz/Mötz: „Im ersten Test gegen Reichenau haben wir speziell in der zweiten Halbzeit taktisch und läuferisch sehr gut agiert! Insgesamt bin ich in dieser Phase der Vorbereitung mit der Leistung zufrieden. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass heute Matteo Wurm - Jahrgang 2003 – debütiert hat. Sein erstes Spiel für die KM hat er sehr gut absolviert. Lob an meinen jungen Trainerkollegen Dominik Bartl, da er mir Matteo Wurm empfohlen hat. Matteo Wurm trainiert schon mit uns seit Anfang der Vorbereitung und bliebt in Kader der KM - weil das hat er sich verdient! Reichenau trifft vor der Pause zweimal – 2:0 für die SVG ist dann auch der Endstand.“

Testprogramm der kommenden Woche

Der SC Mils empfängt am 8.2. um 15 Uhr das Team des SV Raika Kolsass/Weer am Kunstrasen in Mils. Bereits am 7.2. um 19 Uhr spielt der SK St. Johann in Kufstein gegen die Heimelf. Silz/Mötz ist auch am kommenden Wochenende im Einsatz – am 8.2. um 14 Uhr geht es in Absam gegen die Hausherren. Auch Fügen steigt in die Testspielserie ein – Jenbach ist am 7.2. um 19 Uhr zu Gast. Kirchbichl spielt um 19 Uhr am 7.2. in der SVK Arena gegen Westendorf. Zams ist in Telfs um 19 Uhr Gegner der Heimelf – Ankick am 7.2. um 19 Uhr. Auch Tabellenführer SVI testet am 8.2. - der Gegner kommt aus der Regionalliga Tirol – SVG Reichenau. Die Union Innsbruck spielt schon am 5.2. um 18:30 Uhr gegen die AKA Tirol am Kunstrasen der AKA. Am 8.2. geht es um 15 Uhr auf der Wiesengasse gegen die SPG Patsch/Ellbögen.

