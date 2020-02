SK Ebbs freut sich auf die kultige Faschingssamstagparty!

Details Freitag, 07. Februar 2020 21:14

Am 10.2.20 rollt für den SK Blitzschutz Pfister Ebbs wieder der Ball – testmäßig. Um 18:45 Uhr geht es am Kunstrasen der apato Sport Arena Ebbs gegen Münster. Am 15.2. ist um 15 Uhr Hopfgarten/Itter zu Gast. Man darf aber auch nicht vergessen zu feiern – die kultige Faschingsamstagparty wird sicherlich wieder die Massen anlocken. In der Rückrunde der HYPO Tirol Liga will man mehr Konstanz zeigen, wie Obmann Reinhold Ebenbichler im ligaportal.at Tirol Interview betont.

Daten und Fakten: SK Blitzschutz Pfister Ebbs Herbst 2019

Tabellenplatz: 8. in der HYPO Tirol Liga

Heimtabelle: 6. sieben Spiele: vier Siege, drei Remis

Auswärtstabelle: 7. acht Spiele: zwei Siege, zwei Remis, vier Niederlagen

längste Serie ohne Sieg: drei Spiele

höchster Sieg: 4:0 bei der Union Innsbruck

längste Serie ohne Niederlage: sechs Spiele

höchste Niederlage: 0:2 in Volders

geschossene Tore/Heim: 16 – 2,27 pro Spiel

bekommene Tore/Heim: 8 – 1,14 pro Spiel

geschossene Tore/Auswärts: 15 – 1,87 pro Spiel

bekommene Tore/Auswärts: 13 – 1,62 pro Spiel

Spiele zu Null: drei

erhaltene Karten: eine gelb-rote Karte, 13 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Michael Anker mit neun Treffern

Kaderänderungen

Reinhold Ebenbichler, Obmann SK Blitzschutz Pfister Ebbs: „Die Vorbereitung startete am 14.1.2020. Es sind einige Testspiele geplant, vor allem gegen starke Gegner. Kaderänderungen gab es kaum. Jan Zvara hat den Verein in Richtung Heimat (Slowakei) verlassen, dafür sind mit Lukas Gwiggner, Belmin Majetic und Clemens Kogler drei langzeitverletzte Spieler - alle Kreuzbandriss - wieder mit dabei.“

Ausblick

Reinhold Ebenbichler: „Ziel in der Rückrunde ist es etwas konstanter zu werden. Wir hatten im Herbst zum Teil sehr gute Spiele, dann gab es allerdings wieder Partien, die richtig schlecht waren. Bei etwas mehr Konstanz ist sicher ein Platz unter den ersten fünf in der Tabelle möglich. Und natürlich sind wir noch im Cup mit dabei. Da sind wir schon sehr gespannt auf die Auslosung.

Der Highlight des Faschings wird sicher wieder unserer Faschingssamstagparty im Kundler Gemeindesaal sein. Die hat ja inzwischen schon Kultstatus erreicht. Der Vorverkauf läuft prächtig, da wird heuer wieder richtig viel los sein. Danach geht es für die Mannschaft auf Trainingslager nach Italien, wo sie sich den letzten Feinschliff für die Meisterschaft holen!“

