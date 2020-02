Markus Peer, SV Kirchbichl: „Ziele für die Rückrunde: Verletzungsfrei bleiben und Top-3!“

Details Montag, 10. Februar 2020 12:47

Der Februar 2020 gehört auf Ligaportal.at den Akteuren des Fußballs – wir stellen Spieler aller Ligen im Interview vor. Der SV Kirchbichl ist nach der Hinrunde der Tirol Liga knapp an den Aufstiegsplätzen dran. Markus Peer und sein Team blickt aber noch ein wenig höher – zum Leader SVI. Man will unter die Top-3 – und der große Wunsch von Markus Peer ist der Titel. Zum Glück ist die Winterpause in etwas mehr als einem Monat Geschichte. Die Ankickzeit der ersten Partie von Kirchbichl steht auch schon fest – 20.3.20 um 19 Uhr wird das Team von Völs empfangen.

Fußballer-Laufbahn

Markus Peer: „Ich bin 29 Jahre alt und spiele im zentralen Mittelfeld des SV Kirchbichl. Seit 1996 spiele ich für Kirchbichl – dazwischen 2013 und 2014 habe ich in der Regionalliga West für Kufstein gespielt.“

Ziele und Favoriten

Markus Peer: „Unsere Mannschaft hat sich das Ziel gesetzt unter die Top 3 der Tirol Liga zu kommen. Ich schätze persönlich die WSG Tirol Amateure als Favoriten auf den Titel ein – besser bekannt als WSG Wattens Amateure. In der tipico Bundesliga führt kein Weg an RB Salzburg vorbei. Ich traue dem Nationalteam zu die Gruppenphase bei der EM Endrunde zu überstehen!







Für mich persönlich: Verletzungsfrei bleiben und der Meistertitel in der Tirolerliga. Das sind meine großen Ziele.

Vorbild Fußball: Bastian Schweinsteiger

Vorbild im Leben: Meine Eltern

Persönliche Ziele im Leben: Gesundheit und Zufriedenheit für mich, meine Familie und meinen liebsten Freunden. Sonstige Hobbies: Skifahren, Perchtenlaufen, Leben genießen!

Mein Idol allgemein: Marcel Hirscher

Motto: Begeisterung zum Fußballsport, Respekt und keine rassistischen Vorkommnisse!

