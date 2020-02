Testspielupdate zweites Februarwochenende 2020

Details Dienstag, 11. Februar 2020 17:06

Einige Testspiele konnten leider nicht ausgetragen werden, am zweiten Februarwochenende standen allerdings auch nicht viele Spiele am Programm. Telfs setzte sich im Duell Regionalliga Tirol gegen Tirol Liga mit 5:2 durch, Haiming feiert einen zweistelligen Kantersieg, zwölf Treffer gab es zwischen Mils II und Seefeld II

Telfs bezwingt Zams mit 5:2

3:2 steht es zur Halbzeit für Telfs – am Ende gewinnt der Vertreter der Regionalliga Tirol mit 5:2. Die Torschützen waren Marcel Schreter (2), Pascal Hausegger, Amel Kovacevic und Marvin Kranebitter.

Kantersieg von Haiming über Roppen/Karres

10:0 für Haiming gegen die SPG Roppen/Karres – eine ganz klare Sache. Die Torschützen für Haiming: Jakob Gstrein (2), Benjamin Pohl (2), Florian Kapeller, Marcel Herz, Manuel Floriani, Lukas Höllrigl, Valerio Espa, ein Eigentor der SPG

Zwölf Treffer zwischen Mils II und Seefeld II

SC Mils 05 II - FC Seefelder Plateau II 7:5 (4:3)

Patrick Klotz, Trainer FC Seefelder Plateau II: „Typisches „erstes Testspiel“! Viel probiert, viele Spieler eingesetzt! Endstand 7:5 für Mils! Torschützen meiner Mannschaft: Alois Schöpf (2), Stefan Hagenlocher, Mathias Glas, Tobias Gaugg. Wie man am Ergebnis sieht beide offensiv, beide Mannschaften schon gut in Schuss, aber defensiv noch sehr ausbaufähig. Alles in allem ein guter erster Test mit hohem Tempo! Jetzt heißt es die Fehler zu analysieren und in den nächsten Spielen zu verhindern!“

Die Partie von Angerberg gegen Oberlangkampfen musste aufgrund schlechter Platzbedingungen abgesagt werden. Auch das Spiel von Westendorf musste abgesagt werden, weil der Kunstrasen in Kirchbichl nicht bespielbar war.

