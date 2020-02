Rene Scheebauer, SPG Silz/Mötz: „Mario Götze ist mein großes Vorbild als Fußballer!“

Details Dienstag, 11. Februar 2020 22:20

Der Februar 2020 gehört auf Ligaportal.at den Akteuren des Fußballs – wir stellen Spieler aller Ligen im Interview vor. Die Redaktion war wieder in Siz/Mötz zu Gast und hat einen Führungsspieler der SPG zum Interview gebeten. Rene Schneebauer kickt seit Sommer 2018 in Silz in der Tirol Liga und hat in Rietz seine Laufbahn begonnen.

Werdegang

Rene Schneebauer: „Ich bin einundzwanzig Jahre alt und spiele seit Sommer 2018 für die SPG Silz/Mötz. In der Jugend spielte ich beim SK Rietz, FC Wacker Innsbruck und beim FC Zirl. In der Kampfmannschaft spielte ich bei der WSG Tirol, SV Wörgl und jetzt in Silz!“Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020

Rene Schneebauer: „Ein Platz unter den Top 5! Wir wollen attraktiven Fußball spielen, viel Ballbesitz und trotzdem schnelles Umschalten in die Offensive!“

Favoriten

Rene Schneebauer: „In der Tiroler Liga ist natürlich SVI der Favorit. Nach der starken Hinrunde wird es für die anderen Teams schwer sein den SVI noch zu schlagen. In der österreichischen Bundesliga hoffe ich auf den Lask, das wäre eine geile Geschichte die Salzburger vom Thron zu stoßen!“Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020:

Rene Schneebauer: „Verletzungsfrei bleiben und als Führungsspieler voran gehen!

Vorbild als Fußballer: Mario Götze, trotz seiner Stoffwechsel Erkrankung hat er sich zurückgekämpft und ist wieder topfit.

Vorbild im Leben: Meine Eltern! Was sie alles erreicht, geschafft und für uns Zwillinge gemacht haben. Bin ich sehr dankbar!

Persönliche Ziele für die Zukunft: Gesund und fit bleiben. Jedes Jahr neue schöne Momente mit Familie und Freunden erleben.

sonstige Hobbies außer Fußball: Zeit mit Freunden verbringen, zocken und Skifahren

Lieblingsmusik, Sänger, Sängerin: Xavier Naidoo - Capital Bra

Lieblingsfilm: „Ziemlich beste Freunde“

