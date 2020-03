Matteo Steiner, SV Fügen: „Wir machen uns keinen Druck puncto Tabellenplatz!“

Details Sonntag, 01. März 2020 14:09

Doch ziemlich überraschend ist der SV Fügen in der HYPO Tirol Liga Richtung Aufstieg unterwegs. Matteo Steiner, einer der zentralen Spieler des Teams hält den Ball aber eher flach. Man setzt sich unter keinen Druck puncto Tabellenplatz. Der Kampf um den Aufstieg wird ganz sicher eine enge Kiste werden – die Tirol Amateure und Kirchbich liegen ja nur einen Zähler hinter Fügen. Aber auch für Matteo Steiner ist der SV Innsbruck der klare Titelfavorit.

Es gibt auch wichtigere Dinge als Fußball!

Matteo Steiner: „Ich bin zweiundzwanzig Jahre alt und spiele seit 2003 für den SV Fügen. Habe immer für Fügen gespielt - Nachwuchs und später in der Kampfmannschaft.

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: Wir wollen uns in allen Bereichen immer verbessern und natürlich jedes Spiel gewinnen, machen uns aber keinen Druck, einen bestimmten Platz zu erreichen.

Titelfavoriten. „In der eigenen Liga ist es ganz klar der SVI. Obwohl die Bundesliga momentan sehr spannend ist, wird sich meiner Meinung nach RB Salzburg am Ende wieder durchsetzen. Der LASK hatte nach dem Unentschieden in Alkmaar eine sehr gute Ausgangslage , um den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen und hat es auch gepackt. Gegen Manchester United wird es natürlich extrem schwierig werden, aber im Fußball ist ja prinzipiell alles möglich. Dem Nationalteam traue ich das Überstehen der Gruppenphase natürlich zu, dies sollte auch das Ziel sein. Danach ist in den KO-Duellen wie immer alles möglich, auch um eine "kleine" Sensation zu schaffen!

Foto: Phillip-Geisler-Photoart

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Verletzungsfrei bleiben; einfach Spaß am Fußball.

Vorbild als Fußballer: Zinedine Zidane

Vorbild im Leben: Mama

Persönliche Ziele für die Zukunft: Gesund und verletzungsfrei bleiben! Nie den Spaß verlieren und wenn möglich natürlich damit erfolgreich sein. Es gibt natürlich aber auch viel wichtigere Dinge als Fußball.

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Auf dem Feld ist jeder gleich! Rassismus hat hier, sowie überall, nichts verloren!

Sonstige Hobbies außer Fußball: Fußball schauen, Darts, manchmal Ski fahren

Großes Idol allgemein: David Beckham

Lieblingsmusik, Sänger, Sängerin: Ich höre bis auf Schlager eigentlich alles.

Lieblingsfilm, SchauspielerIn: James Bond, Lieblingsschauspieler gibt es nicht

Und ganz wichtig: Ich möchte mich bei den Fans bedanken, die uns immer unterstützen und mit Leidenschaft dabei sind. Jedoch will ich auch hier nochmals darauf hinweisen, dass Fußball nur ein Spiel ist!“

