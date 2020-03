Tirol Amateure: Vollgas um den angestrebten Aufstieg zu schaffen!

Details Mittwoch, 04. März 2020 22:37

Die WSG Swarovski Tirol Amateure haben durch Niederlagen in den letzten beiden Spielen der Hinrunde zwei Niederlagen einstecken müssen und das hat etwas Boden zur Tabellenspitze gekostet. Im letzten Spiel unterlag man der SPG Silz/Mötz, die sich neben Trainer Helmut Kraft nun auch Bundesligakicker Clemens Walch geholt hat. Die SPG damit wohl ein Aspirant für die obersten Plätze, aber auch die Tirol Amateure gegen laut Trainer Martin Rinker schon seit dem Start der Vorbereitung Gas in Richtung Aufstieg von der HYPO Tirol Liga in die Regionalliga Tirol.

Daten und Fakten: WSG Swarovski Tirol Amateure

Tabellenplatz: 3. in der HYPO Tirol Liga

Heimtabelle: 2. neun Spiele – sieben Siege, zwei Niederlagen

Auswärtstabelle: 8. sechs Spiele – zwei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen

längste Serie ohne Sieg: zwei Spiele

höchster Sieg: 7:0 gegen Mils

längste Serie ohne Niederlage: fünf Spiele

höchste Niederlagen: 0:2 in Fügen, in Ebbs und zuhause gegen Silz/Mötz

geschossene Tore/Heim: 33 – 3,66 pro Spiel

bekommene Tore/Heim: 9 – 1 Tor pro Spiel

geschossene Tore/Auswärts: 8 – 1,33 pro Spiel

bekommene Tore/Auswärts: 9 – 1,5 pro Spiel

Spiele zu Null: drei

erhaltene Karten: 23 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Tomislav Tomic mit neun Treffern

Umfangreiche Testspielserie absolviert

Martin Rinker, Trainer WSG Swarovski Tirol Amateure: „Vorbereitungsstart war der 13.1.2020 und seit diesem Tag gibt das Team Vollgas um das angesagte Ziel Aufstieg zu erreichen! Es gab bis auf Denis Tomic keine Veränderungen im Kader - kam von Wacker II zu uns.

Aktuell wurden sieben Vorbereitungsspiele bestritten: gegen die AKA U18 ein 8:2, gegen Absam ein 2:2, gegen die SPG IBM West 7:1, gegen Garmisch 2:5 verloren, gegen Weerberg 3:0, gegen Zirl 4:3 und gegen Hall ein 1:1. Am vorigen Wochenende ging es nach Hallein zu einem Vorbereitungsturnier. Zum Abschluss der Testserie treten wir gegen noch gegen Kolsass/Weer an!“

