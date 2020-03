Marco Galovic, SV Kematen: „Fußball darf Rassismus keinerlei Plattform bieten!“

Details Freitag, 06. März 2020 23:14

Ein sehr wichtiger Spieler des SV Bcker Ruetz Kematen ist erst im letzten Sommer eingestiegen – vorab hat Marco Galovic sehr viele Erfahrungen in der Regionalliga gesammelt. Die Top-5 Platzierung soll in der Tirol Liga zumindest gehalten werden, aber man blickt natürlich ein wenig nach oben. Es fehlen ja nur fünf Punkte auf den zweiten fixen Aufstiegsplatz.

Vom IAC nach Kematen!

Marco Galovic: „Ich bin dreißig Jahre alt und spiele seit der laufenden Saison für den SV Kematen. Begonnen habe ich beim Nachwuchs des IAC, alle Ausbildungsschienen durchgemacht: ABS, LAZ, BNZ Tirol, ab Saison 2007/08 IAC Kampfmannschaft Regionalliga und Tiroler Liga, ab Saison 2011/12 Union Innsbruck Regionalliga und Tiroler Liga, ab der Wintersaison 2013/14 FC Zirl in der Tiroler Liga und Landesliga und seit der Saison 2019/20 SV Kematen!

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: Immer ein Tor mehr zu schießen wie der Gegner :-). Scherz beiseite, Ziel sind auf jeden Fall die Top-5. Außerdem sollen Nachwuchsspieler vermehrt eingebaut werden.

Titelfavoriten: In unserer Liga werden sich der SVI und WSG Tirol um den Titel streiten. Nach langer Zeit einmal wieder etwas spannend die tipico Bundesliga - RB Salzburg wird sich aber durchsetzen. Für den LASK ist es ja in der Europa League bislang sehr gut gelaufen, RB Salzburg hätte ich mehr zugetraut. Qualitativ wäre sicherlich das Viertelfinale drin gewesen, aber gegen Eintracht Frankfurt war Schluss. Vom Nationalteam erwarte ich mir schon einiges. Die Gruppe ist absolut machbar. Viertelfinale wäre super.

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Ziel ist es immer, jedes Spiel zu gewinnen und mindestens ein Tor zu erzielen. Das wird sich auch nie ändern. Und natürlich verletzungsfrei zu bleiben.

Vorbild als Fußballer: Michael Rauth und Dominique Nussbaum

Vorbild im Leben: Mladen Kaloperovic

Persönliche Ziele für die Zukunft: Gesund und glücklich bleiben

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Say no to racism! Egal welche Herkunft oder Hautfarbe, wir allen lieben diesen Sport und sollten Rassismus keinerlei Plattform bieten.

Sonstige Hobbies außer Fußball: Tennis, Skitour, PS4, Freunde

Lieblingsmusik: Pop, HipHop & RnB

Sänger: John Legend

Lieblingsfilm: „The Gladiator“, bin aber eher ein Serienjunkie :-)

