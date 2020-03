David Egger, Fügen: „Wir wollen nicht dauernd auf die Tabelle schauen!“

Details Donnerstag, 12. März 2020 18:10

David Egger bezeichnet Fußball als schönste Nebensache der Welt – und aktuell ist Fußball leider – und zu Recht - zur Nebensache geworden. Die Welt stemmt sich gegen das Corona Virus – der Spielbetrieb in Österreich ruht und es ist wohl leider zu befürchten, dass Corona in ein paar Wochen nicht ausgestanden sein wird. Ligaportal.at ist heute wieder beim SV Fügen in der Tirol Liga zu Gast und hat einen weiteren Führungsspieler vor das Mikrofon geholt – David Egger.

Schönste Nebensache der Welt

David Egger: „Ich bin 32 Jahre alt und spiele seit Sommer 2014 für den SV Fügen. Begonnen habe ich beim SC Schwaz, dann ging es zum SC Kundl und wie gesagt seit 2014 spiele ich für den SV Fügen

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: Wir wollen uns weiterentwickeln und versuchen jedes Spiel zu gewinnen, ohne dauernd auf die Tabelle zu schauen.

Titelfavorit: In der Tiroler Liga wird sich der SVI den Titel nicht mehr nehmen lassen. Sie haben einen sehr starken Herbst gespielt und stehen zurecht auf Platz eins. Gegen Manchester United wird die Luft in der Europa League dünn werden, wobei ja die größte Frage derzeit ist ob wegen Corona nicht sämtliche Bewerbe abgebrochen werden. Das Nationalteam wird die Vorrunde heuer überstehen – falls die EM nicht um ein Jahr verschoben wird. Mit Euphorie und Selbstvertrauen ist ab der KO-Phase alles möglich – auch 2021.

Foto: Phillip-Geisler-Photoart

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Einfach weiter Spaß am Fußball haben, selber und mit der gesamten Mannschaft besser werden.

Vorbild im Leben: meine Eltern

Persönliche Ziele für die Zukunft: die restliche Zeit als aktiver Fußballer genießen und das Optimum herausholen

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Für Kinder und Jugendliche ist Fußball die beste Freizeitbeschäftigung und der Mannschaftssport eine Schule fürs Leben. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt und verbindet. Das sollte, bei aller Rivalität, immer im Mittelpunkt stehen.

Sonstige Hobbies außer Fußball: Gitarre spielen, Skifahren

Lieblingsmusik: Rock, HipHop

Lieblingsfilm: Hauptsächlich Komödien und Serien

SchauspielerIn: Leonardo DiCaprio, Will Smith, Matthew McConaughey

Und mir ganz besonders wichtig: Die positive Entwicklung und Euphorie beim SV Fügen ist überall zu spüren. Wir freuen uns über die Unterstützung der Zuschauer und wollen weiterhin viele Fans bei unseren Heimspielen begrüßen.

