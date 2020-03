Spielerportrait Martin Schmadl von den WSG Tirol Amateuren

Details Montag, 23. März 2020 23:15

Es ist absolut okay, dass unsere Gedanken nicht immer um die Corona Pandemie kreisen. Fußball macht Pause – eine ganz wichtige und extrem positive Ablenkung vom Alltag wird es vor Mai 2020 sicher nicht geben. Ligaportal.at Tirol setzt die Vorstellung von Kickern fort – auch in der Tirol Liga, deren Rückrunde bereits am 20. März hätte starten sollen. Martin Schmadl von den WSG Swarovski Tirol Amateuren steht heute im Mittelpunkt.

Jedes Spiel gewinnen!

Martin Schmadl: „Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt und spiele seit 2001 für die WSG.

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: Zunächst hoffen wir natürlich alle, dass die Corona Pandemie bald unter Kontrolle ist. Ob und wann wir wieder spielen dürfen, darüber möchte ich nicht spekulieren. Es gilt aber grundsätzlich für uns nach wie vor: Jedes Spiel gewinnen. Falls die Rückrunde gespielt wird, wird es sicher bis zum Ende sehr spannend.

Titelfavorit: In unserer Liga ist der SVI der Favorit. Um den zweiten Platz werden sich einige Teams bis zum Schluss streiten. Meister in der tipico Bundesliga wird RB Salzburg - meiner Meinung nach. Österreichs Nationalteam wird auch 2021 die Gruppenphase überstehen und danach gehört auch das nötige Glück dazu.

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Zunächst gilt es für uns alle alles daran zu setzen durch das Durchziehen der aktuellen Maßnahmen das Corona Virus in die Schranken zu weisen. Fußball ist jetzt nicht so das Thema – aber für mich gilt in dieser Richtung immer einen größtmöglichen Beitrag zum Erfüllen der Ziele unserer Mannschaft zu leisten.

Vorbild als Fußballer: Rooney

Vorbild im Leben: Mama und Papa

Persönliche Ziele für die Zukunft: Gesund bleiben – das wünsche ich in dieser schweren Zeit natürlich allen. Zusammen Spaß haben – das werden wir sicher wieder – die Frage ist ist nur: wann?

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Die Plattform Fußball darf nicht für Rassismus und Anfeindungen genutzt werden. Ich hoffe, dass hierfür die nötigen Maßnahmen getroffen werden.

Großes Idol allgemein: David Beckham

Lieblingsmusik: Deutschrap

Lieblingsfilm: „Blind Side“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten