Coach des SK St. Johann: „Zuschauer sind im Unterhaus unersetzlich!“

Details Donnerstag, 28. Mai 2020 01:20

Nach dem verkündeten Rahmenterminplan für den Herbst 2020 wird traditionell der Ball zunächst im Tirol Cup rollen. Optimismus kehrt nach dem Corona Lockdown langsam wieder ein, die Probleme für die Vereine sind aber vielschichtig. Auch beim SK St. Johann freut man sich auf eine möglichst „normale“ Hinrunde der Tirol Liga im Herbst 2020. Zwei Spieler beenden allerdings vorher ihre Karriere. Am 8. August soll es in der Tirol Liga losgehen und für Trainer Roland Springinsfeld ist ebenfalls ein Start ohne Zuschauer im Unterhaus undenkbar.

>> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende <<

Trainingsbetrieb

Roland Springinsfeld: „Die Auflagen für den Trainingsbetrieb sind natürlich etwas gewöhnungsbedürftig. Überraschenderweise funktioniert aber alles besser als gedacht. Die Spieler sind alle sehr motiviert und würden natürlich wieder gerne "richtig" Fußball spielen.“

Gibt es bereits fixe Kaderänderungen?

Roland Springinsfeld: „Ja, es gibt bereits Kaderänderungen. Unser Kapitän Christian Jöchl und Patrick Hager beenden beide ihre Fußballkarriere. Der weitere Kader konnte im Verein gehalten werden bzw. war dies auch der Wunsch der Spieler. Auch die Neuzugänge vom Winter freuen sich auf ein Bewerbsspiel für den SK. Außerdem wird der Kader mit unseren U18 Spielern ergänzt bzw. erweitert.“

Wie schaut in etwa der Plan bis zum erhofften Neustart im Herbst aus?

Roland Springinsfeld: „Laut dem Rohplan des TFV sollte der Startschuss für unsere Meisterschaft am 8. August erfolgen. Die zweite Hauptrunde im Cup wäre für den 1. August vorgesehen, daher wird der offizielle Trainingsstart Mitte Juli sein. Bis dahin sind die Trainings freiwillig. Öfter macht es, in meinen Augen, in diesem Moment keinen Sinn.“

Ist eine Hinrunde im Herbst ohne Zuschauer aus Deiner Sicht denkbar?

Roland Springinsfeld: „Ich denke, dass eine Hinrunde ohne Zuschauer keinen Sinn macht. Die Grundlage eines jeden Vereines sind die Zuschauer, diese bringen Leben in unser Fußballunterhaus und sind unersetzlich!“

Wie wahrscheinlich ist ein Neustart im Herbst und unter welchen Auflagen?

Roland Springinsfeld: „Laut den momentanen Zahlen bin ich sehr optimistisch, dass wir im Herbst spielen werden. Optimal wäre es, wenn so wenig wie möglich Auflagen vorgegeben werden. Jeder Verein hat unterschiedliche Möglichkeiten. Jedoch mit Maske und zwei Metern Abstand unter den Zuschauern wäre es für mich weder sinnvoll noch nachvollziehbar. Fußball ohne Zuschauer, ist nicht der Fußball, den wir wollen und kennen.“

Wichtige Anliegen puncto Fußball allgemein aus Deiner Sicht?

Roland Springinsfeld: „Ich wünsche mir für alle wieder einen "normalen" Meisterschaftsbetrieb und viele ereignisreiche Spiele und Turniere, beginnend von den Kleinsten bis zur Bundesliga. Bis dahin, bleibts gsund und verletzungsfrei!“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten