Aus dem Urlaub zum Team und drei Treffer für Mils gegen Söll

Beim SC Mils war der Kader vor der Auftaktpartie gegen den SC Ager Söll sehr knapp bemessen, die Familie von Martin Angerer musste deswegen im Urlaubsort auf Martin für ein paar Stunden verzichten. Im Urlaub vom Urlaub macht Martin Angerer drei Tore für seine Mannschaft beim 6:3 Erfolg gegen Söll in der ersten Runde der Tirol Liga. Und dann geht es wieder zurück zur Familie in den Urlaub. Gerade deswegen habe wir den Amateurfußball in den letzten neun Monaten so vermisst!

Führung für Söll – und Mils reagiert auf den Weckruf

In den ersten fünfzehn Minuten kommt von Mils nicht viel – ein eher verhaltener Start in die neue Saison. Prompt können die Gäste durch Lukas Riedmann in der 13. Minute in Führung gehen. Mils erkennt den Ernst der Lage und zeigt in der restlichen ersten Hälfte eine sehr starke Leistung. Vor allem offensiv agiert man sehr effektiv, denn Martin Angerer in der 24., Manuel Eiterer in der 33. und Wolfgang Wagner in der 42. Minute sorgen für eine Vorentscheidung zu Gunsten der Heimelf. Kurz vor der Pause nach einem Freistoß ein Kopfballtreffer von Manuel Eiterer zum 4:1.

Hälfte zwei zunächst Mils mit angezogener Bremse – und die Vergeltung kommt sofort. 2:4 durch Josef Präauer in der 53. Minute. Aus der Sicht von Mils die Partie wieder enger – mit dem 5:2 von Martin Angerer in der 63. Minute gibt es wieder mehr Puffer. Christoph Egger bringt Söll in der 67. Minute nach einmal etwas heran, Martin Angerer macht mit seinem dritten Treffer in der 75. Minute alles klar. Mils holt sich recht sicher den Dreier mit einem 6:3 Erfolg.

Bester Spieler SC Mils: Martin Angerer

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Wir sind nicht gut in das Spiel gekommen, das 1:0 für Söll war aber der Weckruf. In Hälfte eins dann eine sehr gute Vorstellung, aber zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder zu wenig entschlossen. Auch in Folge gelingt es uns nicht den Sack zuzumachen. Das ist aber natürlich Jammern auf hohem Niveau – bin natürlich sehr zufrieden und glücklich über den Dreier!“

