Geburtstagskind von Zirl macht gegen Söll den Sack zu

Schwierige Ausgangslage für den FC Zirl in der Tirol Liga – mit den neun Maluspunkten muss zunächst einmal der Anschluss zum Feld geschafft werden. Speziell zuhause zählen nur drei Punkte und diese konnten gegen den FC Ager Söll geholt werden. Ein ungefährdeter 2:0 Erfolg und damit stehen mit dem Remis aus der ersten Runde nur mehr minus fünf Zähler am Konto.

Youngster von Zirl trifft zum 1:0

Für den FC Zirl gilt es neun Maluspunkte aufzuholen um zunächst einmal den Anschluss an das Feld zu schaffen – wobei natürlich auch die Mannschaften im unteren Teil der Tabelle Punkte sammeln werden. Gegen Söll entwickelt sich ein interessantes, kampfbetontes Spiel mit ausgezeichnetem Tempo. Zirl hat mehr vom Spiel und kann ind er 25. Minute in Führung gehen. Nach einem Eckball bringt Söll den Ball nicht klar genug aus der Gefahrenzone, Zirl setzt nach und Benjamin Bär trifft zum 1:0 für die Heimelf. Damit geht es auch in die Pause, Zirl lässt nichts mehr anbrennen.

Auch in Hälfte zwei gibt es von den Gästen offensiv nicht viel zu sehen. Das 1:0 für Zirl aber trotzdem natürlich nicht beruhigend, angesichts der Aufgabe zählen besonders zuhause für Zirl nur drei Punkte. Söll aber kaum gefährlich und in der 76. Minute macht Zirl faktisch den Sack zu. Ein toller Spielzug von Zirl, der vom Geburtstagskind Neo Gerschbacher – am Spieltag neunzehn Jahre alt geworden – erfolgreich abgeschlossen wird. Sehr sicherer 2:0 Erfolg für Zirl und drei sehr wichtige Punkte.

Beste Spieler FC Zirl: Neo Gerschbacher (li. MF), Benjamin Bär (IV)

Wolfgang Kleissl, Trainer FC Zirl: „Ein sicherlich absolut verdienter Erfolg für meine Mannschaft. Ein kampfbetontes Spiel, wir waren in der Defensive sehr souverän, Söll ist zu keinen nennenswerten Möglichkeiten gekommen. Unbedingt erwähnen möchte ich aber auch die ausgezeichnete Leistung des Schiedsrichterteams!“

