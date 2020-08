Treffer in Minute fünf bringt Kematen Dreier gegen Union Innsbruck [Video]

Details Samstag, 15. August 2020 22:52

Der SV Bäcker Ruetz Kematen holt in der zweiten Runde der Tirol Liga drei Punkte gegen die Union Innsbruck mit dem Minimalresultat für drei Punkte. Das Tor fällt früh – in der fünften Minute. Von den Gästen kommt offensiv sehr wenig. Eine Mannschaft ist nach Runde zwei noch ohne Punkteverlust – Natters gewinnt den Schlager in Kirchbichl 2:1. Mils könnte es Natters am Sonntag mit einem Dreier in Ebbs (Ankick 17 Uhr) gleich machen und das Punktekonto auch auf sechs Punkte erhöhen.

Abgefälschter Volleyschuss entscheidet Partie

Kematen startet sehr gut in die Partie, lässt aber doch einige Chancen liegen. Nach einem Eckball in der fünften Minute gelingt Kematen aber doch die Führung. Philipp Mühlthaler trifft volley, der Ball wird noch abgefälscht und landet im Kasten der Gäste. Nach den ersten dreißig Minuten wird die Partie aber enger, es ist ein Duell ziemlich auf Augenhöhe, aber trotzdem mit Vorteilen für die Heimelf. Zur Pause bleibt es bei der knappen 1:0 Führung von Kematen. Die zweite Hälfte enttäuscht – Kematen bringt keine Struktur mehr ins Spiel, die Gäste können offensiv kaum für Gefahr sorgen. So bringt Kematen den Dreier recht sicher über die Zeit.

Beste Spieler SV Bäcker Ruetz Kematen: Philipp Mühlthaler (6er), Niklas Zauner (IV)

Chance SV Kematen 72

Christoph Aschenwald, Trainer SV Bäcker Ruetz Kematen: „Gestartet sind wir spielerisch sehr gut – Manko war die Chancenauswertung. In der zweiten Halbzeit haben wir den Faden verloren. Wichtig sind aber die drei Punkte und der Sieg ist aus meiner Sicht auch verdient. Wir hatten doch so fünf bis sechs sehr gute Möglichkeiten, die Gäste hatten als beste Möglichkeiten drei Eckbälle.“

