Silz/Mötz mit starker erster Hälfte gegen die Union – Völs ringt Natters nieder

Details Montag, 28. September 2020 20:13

3:0 für den Völser SV gegen den FC Koch Türen Natters – das schaut klar aus, aber es war über lange Zeit eine heiß umkämpfte Partie. Völs schafft den Sprung ins Mittelfeld der Tirol Liga, Natters fällt ins Mittelfeld zurück. Boden gut machen kann die SPG Silz/Mötz auf Leader Fügen. Fügen erreicht gegen den immer stärker werdenden SV Kirchbichl nur ein 2:2, die SPG Silz/Mötz setzt sich gegen die Union Innsbruck mit 4:1 durch. Mit der ersten Hälfte war der Trainer der SPG, Helmut Kraft, sehr zufrieden. In Hälfte zwei konnte er nur mehr seinem Goalie lobend auf die Schulter klopfen.

Starke erste - schwache zweite Hälfte der SPG Silz/Mötz gegen die Union

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Wir sind nicht gut in die Partie gestartet – die Union ist bereits in der zweiten Minute durch Namakan Coulibaly mit 1:0 in Führung gegangen. Postwendend ist uns aber mit dem nächsten Angriff der Ausgleich gelungen – Ertugrul Yildirim trifft in Minute vier. Danach sind wir sehr gut ins Spiel gekommen, haben sehr gute Kombinationen gezeigt und konnten auf 4:1 davon ziehen. Ertugrul Yildirim in Minute 24 und dann ein Doppelschlag in Minute 32 und 35 durch Luka Dzidziguri und Mehmet Durmus. So stand es zur Pause 4:1 für meine Mannschaft. In Hälfte zwei ist danna ber der Faden komplett gerissen. Wir waren absolut nicht mehr konsequent und konzentriert. Die Mannschaft kann sich beim Goalie Florian Kupsa bednaken, der zwei hundertprozentige Möglichkeiten für die Union abgewehrt hat. Sonst wäre es unter Umständen noch wirklich eng geworden!“

Beste Spieler SPG Silz/Mötz: Florian Kupsa (Tor), Ertugrul Yildirum (ST)

Klarer Sieg von Völs gegen Natters in einer spielerisch engen Partie

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Ein sehr schwieriges Spiel für meine Mannschaft. Natters hatte ein Übergewicht im Mittelfeld, wir sind aber defensiv gut gestanden. So hat sich das Spiel zunächst ziemlich neutralisiert. Durch einen Strafstoß in der 36. Minute von Mario Lanziner konnten wir dann in Führung gehen. In Hälfte zwei sind wir dann ganz bewusst etwas offensiver geworden, Natters hat es zugelassen. Nach einem Eckabll in der 58. Minute das 2:0 durch Lorenz Stauder. Dieser Treffer hat bei meiner Elf den Knoten endgültig gelöst. Wir sind lockerer geworden, Natters hat aber alles getan um dagegen zu halten. Mit einem gelungenen Konter in der 84. Minute, abgeschlossen von Franz Gruber, ist dann aber die Entscheidung gefallen. Natters hat gefightet, gespielt und gekämpft, ist dann aber doch an unserer kompakten Verteidigung gescheiter!“

Beste Spieler Völser SV: Bernhard Eichner (6er), Christoph Ivanusch (IV)

