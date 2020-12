Torschützenwertung Tirol Herbst 2020

Details Montag, 14. Dezember 2020 19:01

Wie kann man eine gerechte Wertung erstellen? Schwierige Frage. Ligaportal.at Tirol hat zwei Kriterien ermittelt. Die erste liegt auf der Hand – wie viele Treffer hat ein Spieler im Herbst 2020 geschossen. Das zweite Kriterium bezieht die Effektivität pro Einsatzzeit ein und wie „schwer“ es war in der Liga Treffer zu erzielen. In der Gebietsliga Ost sind zum Beispiel 2,77 Tore pro Spielstunde gefallen, in der 1. Klasse West 3,49. Für die Gesamtwertung entscheidend ist die Platzziffer aus diesen beiden Kriterien. Und dabei gab es eine hauchdünne Entscheidung. Mario Steiner von Stumm hat zwar ein Tor weniger erzielt als Christian Landl von Stans, aber in der 2. Klasse Mitte sind im Schnitt um 0,6 Tore mehr in der Stunde gefallen als in der Landesliga Ost. Und so wurde Mario Steiner knapp vor Christian Landl ligaportal.at Tirol Goleador im Herbst 2020. Platz drei geht an Gerhard Hainz von Uderns, knapp dahinter Stefan Heel von Kundl II. Matthias Mayerhofer von Stubai hat den besten Wert wenn es um die Effektivität bezogen auf die jeweilige Liga geht

Platz Platz Platz Tore Liga Platz Name Mannschaft Tore Tore/h Tore EFF Ziffer EFF% LLO 1 Mario Steiner Stumm 18 1,00 2 3 2,5 38,16 2M 2 Christian Landl Stans 19 1,15 1 5 3 35,93 2M 3 Gerhard Hainz Uderns 18 1,10 2 7 4,5 34,31 2O 4 Stefan Heel Kundl II 17 1,03 4 6 5 35,42 LLW 5 Matthias Mayerhofer Stubai 15 1,24 10 1 5,5 43,52 1W 6 Lukas Rohracher Telfs II 15 1,35 10 2 6 38,57 BLO 7 Kilian Zierhofer Breitenbach 17 1,07 4 9 6,5 33,80 1W 7 Helmut Travnicek Oetz/Sautens 15 0,83 10 3 6,5 23,93 BLO 9 Maximilian Moser Brixxlegg/Ratt. 16 1,08 7 8 7,5 34,03 TL 10 Ertugrul Yildirim Silz/Mötz 17 0,87 4 12 8 32,00 2M 11 Stefan Tipotsch Finkenberg II 16 0,89 7 19 13 27,86 GLO 12 Florian Lechner Weerberg 13 0,82 17 15 16 29,57 LLO 13 Josip Filipovic Mayrhofen 12 0,87 22 11 16,5 33,22 BLO 14 Noah Samer Breitenbach 15 0,84 10 24 17 26,39 BLW 14 Andreas Gritsch Sölden 16 0,90 7 27 17 25,98 2W 16 Stefan Eller Flaurling 12 0,77 22 13 17,5 29,94 TL 16 Martin Angerer Mils 15 0,71 10 25 17,5 26,15 1O 18 Andreas Unterrainer Hochfilzen 11 1,03 29 10 19,5 33,26 1O 19 Andreas Bauer Ellmau 12 0,87 22 18 20 28,18 LLW 19 Philipp Andrä Oberperfuss 13 0,75 17 23 20 26,46 1O Harald Vcelar Bad Häring 14 0,81 15 26 20,5 26,10 BLO Christoph Höflinger Schwaz II 10 1,20 39 4 21,5 37,97 GLW Lukas Höllrigl Haiming 11 0,79 29 16 22,5 29,04 RLT Salko Mujanovic Wörgl 13 0,66 17 28 22,5 25,96 2O Alexander Kikl Waidring 11 0,84 29 17 23 28,79 1W Mateo Gritsch Telfs II 11 0,96 29 20 24,5 27,54 TL Stefan Milenkovic Union Innsbruck 12 0,69 22 30 26 25,23 1W Marcel Föger Mieminger 12 0,82 22 36 29 23,51 BLW Florian Moser Navis 14 0,78 15 43 29 22,37 1O Manuel Miesl Hochfilzen 10 0,85 39 21 30 27,49 RLT Rene Prantl Imst 11 0,61 29 31 30 24,27 BLO Julian Moser Alpbach 10 0,85 39 22 30,5 26,71 2O Christoph Reiter Reith 11 0,70 29 32 30,5 24,19 1O Mario Emberger Fügen II 12 0,70 22 40 31 22,68 GLO Roy Meulendijks Kirchberg 11 0,66 29 34 31,5 23,70 1W Mario Haslacher Rum 9 1,04 50 14 32 29,83 BLW Simon Schlichtherle Lechtal 13 0,74 17 48 32,5 21,19 GLO Daniel Hausberger Kramsach 10 0,71 39 29 34 25,44 GLO Manuel Osl Hopfgarten 11 0,62 29 44 36,5 22,32 1W Martin Müller Nassereith 12 0,73 22 51 36,5 20,85 1W Elias Schnögl Sellraintal 13 0,67 17 57 37 19,11 BLO Mario Ingruber Breitenbach 11 0,61 29 55 42 19,26 TL Stefan Hussl Fügen 9 0,64 50 35 42,5 23,59 2O Thomas Gwiggner Westendorf II 10 0,63 39 46 42,5 21,69 LLW Simon Zangerl Landeck 11 0,64 29 41 43 22,56 LLW Mathias Mimm Prutz/Serfaus 10 0,61 39 47 43 21,34 GLW Thomas Ganglberger Umhausen 9 0,64 50 37 43,5 23,48 2W Stefan Glenda Landeck II 9 0,60 50 38 44 23,30 BLO Mario Gruber Zell am Ziller 10 0,67 39 49 44 21,01 LLW Daniel Fischnaller Schönwies 9 0,66 50 39 44,5 23,03 1O Benjamin Weidhofer Tirol 1c 9 0,69 50 42 46 22,38 BLW Martin Zangerle Paznaun 10 0,72 39 53 46 20,60 LLW Peter Westreicher Prutz/Serfaus 10 0,56 39 54 46,5 19,50 LLW Thomas Schmid Landeck 9 0,62 50 45 47,5 21,82 GLW Riccardo Holzknecht Längenfeld 10 0,51 39 58 48,5 18,86 1O David Beschta Bad Häring 9 0,65 50 50 50 20,93 GLO Rüstü Karakoc Achenkirch 9 0,57 50 52 51 20,69 BLW Fabian Wessiak Sistrans 10 0,53 39 64 51,5 15,26 LLO Michael Grahammer Brixen 9 0,50 50 56 53 19,17 TL Valentin Spörk Mils 9 0,46 50 59 54,5 16,90 1W Rene Strobl Zugspitze 9 0,57 50 60 55 16,42 1O Andreas Pastler Bad Häring 9 0,51 50 61 55,5 16,37 1O Christoph Lechner Ellmau 9 0,48 50 62 56 15,49 1O Luca Pletzer Going 9 0,48 50 63 56,5 15,47