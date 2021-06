Volders bezwingt Natters – SV Innsbruck schafft sich tolle Ausgangslage Richtung Aufstieg

Details Sonntag, 13. Juni 2021 01:45

In der Tirol Liga haben sich durch die Nachtragspartien die Nebel Richtung Aufstieg am 11. und 12. Juni ziemlich gelichtet. Kundl ist durch die sensationelle Niederlage in Söll faktisch aus dem Rennen. Der SV Innsbruck hat sich mit einem ungefährdeten 2:0 gegen den Ebbs eine tolle Ausgnagslage geschaffen, denn die beiden direkten Konkurrenten um die beiden Aufstiegsplätze Silz/Mötz und Fügen treffen ja am 19. Juni 2021 direkt aufeinander. Volders hat mit einem 2:1 Erfolg gegen den FC Koch Türen Natters die starken Leistungen vom Herbst 2020 abermals bestätigt und den fünften Tabellenplatz untermauert.

SV Innsbruck dominiert Partie gegen Ebbs

Martin Hoffbauer, Trainer SV Innsbruck: „Eigentlich haben wir das Spiel über neunzig Minuten dominiert. Das 2:0 ist spät gefallen, aber wir hatten einen Lattenschuss im Finish und dreimal ist ein Spieler von uns allein auf den Goalie von Ebbs zugelaufen – in der 8., 68. und 76. Minute. In der 35. Minute sind wir durch Degenhard Angerer mit 1:0 in Führung gegangen. Die Entscheidung wie schon angesprochen knapp vor Schluss in der 85. Minute durch Christoph Kuprian. Durch die Niederlage von Kundl sind unsere Aussichten den Aufstieg in die Regionalliga Tirol zu schaffen gut, aber wir müssen natürlich voll konzentriert bleiben."

Volders setzt sich gegen Natters durch

Alexander Pfurtscheller, Trainer FC Koch Türen Natters: „Es war natürlich – wie nicht anders zu erwarten – ein erstes Warmlaufen nach der langen Pause. Man könnte überspitzt sagen, dass man die Klumpen an den Füßen doch deutlich gemerkt hat – bei beiden Mannschaften. Zunächst haben wir das Spiel kontrolliert und sind auch zu zwei sehr guten Möglichkeiten gekommen. Eine Unachtsamkeit in der 27. Minute und ein Angriff über die Flügel haben uns dann mit 0:1 in Rückstand gebracht – Gorgy Ayckbourne hat für Volders getroffen. In Hälfte zwei ist die Partie deutlich abgeflaut – dazu beigetragen haben auch die sommerlichen Temperaturen. Es gab kaum zwingende Möglichkeiten auf beiden Seiten. Das 2:0 für Volders in der 58. Minute nach einem Freistoß durch Manuel Egger. Zehn Minuten später eine Kopfballverlängerung nach einem Freistoß und Philipp Angerer gelang der Anschlusstreffer zum 1:2. Wir konnten aber am Ende keine konkreten Möglichkeiten mehr erzwingen – Volders gewinnt mit 2:1. Volders war ganz klar die effizientere Mannschaft, wir waren sicher über die neunzig Minuten gesehen spielbestimmend.“

Dramatik pur – der Dreikampf um den Aufstieg

Durch die Niederlage von Kundl sind die Chancen von Kundl die Top-2 und damit den Aufstieg zu schaffen nur mehr theoretischer Natur. Dem SVI kommt zugute, dass sich die direkten Konkurrenten Fügen und Silz/Mötz am 19.6. direkt gegenüber stehen. Der SVI kann zudem am 18. Juni mit einem Dreier in Zirl vorlegen. Dann hat der SVI noch das Spiel in St. Johann, aber man hat ja am ersten Nachtragswochenende gesehen, dass es doch sehr oft mit der Favoritenstellung nicht geklappt hat. Trotzdem kann man aber sagen, dass der SVI und der Sieger aus Fügen gegen Silz/Mötz die allerbesten Chancen haben den Aufstieg zu schaffen.

Noch ausständige Spiele der aktuellen Top-3:

Zirl – SV Innsbruck am 18. Juni 2021

Fügen – Silz/Mötz am 19. Juni 2021

St. Johann – SVI, Silz/Mötz – Kematen und Völs gegen Fügen am 26. Juni 2021