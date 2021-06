Sensationell klarer Erfolg von Fügen über Silz/Mötz!

Details Sonntag, 20. Juni 2021 01:02

Das zentrale Spiel puncto Aufstiegsfrage von der Tirol Liga in die Regionalliga Tirol war sicherlich das Duell am 19. Juni 2021 zwischen dem SV Fügen und der SPG Silz/Mötz. Der Verlierer hat es im letzten Spiel am 26. Juni nicht mehr selbst am Fuß den Aufstieg zu fixieren und es würde ein extrem enges Duell erwartet. Im Prinzip war es auch eine enge Partie, am Ende gab es aber mit einem 5:1 Erfolg von Fügen doch ein absolut sensationell klares Endergebnis.

Doppelschlag von Fügen vor der Pause

150 Zuschauer sind am Sportplatz Fügen zugelassen und die brutale Hitze macht den Mannschaften schwer zu schaffen – obwohl das Spiel auf 18 Uhr von 16 Uhr aus verlegt wurde. Fügen wählt die etwas defensivere Variante, angesichts der Temperaturen eine gute Entscheidung, die Gäste durchaus mehr nach vorne ausgerichtet. Fügen zeigt aber bereits in der sechsten Minute einen sehr gut vorgetragenen Konter, den Patrick Höllwarth zum 1:0 abschließt. Die Gäste halten stark dagegen, aber Fügen agiert eiskalt. Ganz besonders gegen Ende der ersten Hälfte. Zwei weitere Konterattacken bringen bereits vor der Pause eine Vorentscheidung. Matteo Steiner in Minute 34 und drei Minuten später Florian Bischofer stellen den sensationellen 3:0 Halbzeitstand für Fügen her.

Die Reaktion der SPG folgt natürlich mit Wiederanpfiff – sehr viel Nachdruck der Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte. In Minute 49 das 1:3 durch Mehmet Durmus und es folgt die engste Phase der Partie. Die Gäste durchaus am 2:3 dran, aber Fügen kommt unbeschadet in die Schlussphase der Partie. David Egger mit dem 4:1 in der 83. Minute macht für Fügen alles klar, das 5:1 von Mario Emberger per Kopf in der 89. Minute besiegelt die klare Niederlage der SPG Silz/Mötz in Fügen.

Thomas Luchner, Trainer SV Fügen: „Mit diesem Ergebnis konnte natürlich niemand rechnen. Beide Teams hatten durch die tropischen Temperaturen mit schwierigen Wetterbedingungen zu kämpfen, das hat man den Spielern auch angesehen. Ich möchte schon sagen, dass wir in Summe den Tick cleverer waren, wir haben sehr gut umgeschalten und uns zum Dreier gekontert. Nach dem 3:0 haben wir allerdings nachgelassen, das 1:3 der Gäste hat dann die engste Phase der Partie eingeleitet. Da war der Druck der SPG schon sehr groß, aber wir haben kein weiteres Gegentor kassiert. Entschieden puncto Aufstieg ist aber noch gar nichts – das nächste Spiel für uns in Völs am 26. Juni ist sicherlich sehr schwer. Davor haben wir ja noch am Dienstag das Cup- Viertelfianle im Gernot Langes Stadion gegen die Tirol Amateure zu bestreiten. Aber ich hoffe wir packen das kräftemäßig!“

Fügen und der SVI haben es selbst am Fuß – die SPG Silz/Mötz nicht mehr

Fügen und der SV Innsbruck führen vor dem letzten Spiel mit 31 Zählern, wobei Fügen die um sieben Tore bessere Tordifferenz hat. Gewinnt Fügen in Völs und der SV Innsbruck in St. Johann ist alles klar – Fügen und der SVI spielen 21/22 in der Regionalliga Tirol. Die SPG Silz/Mötz muss darauf hoffen, dass Fügen oder der SVI maximal nur einen Punkt holt. Ein Sieg der SPG gegen Kematen würde dann den Aufstieg bedeuten, ebenso natürlich auch dann, falls Fügen oder der SVI das letzte Spiel verliert.