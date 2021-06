SV Innsbruck nach Sieg in St. Johann Regionalligist 21/22!

Details Sonntag, 27. Juni 2021 00:50

Am 26. Juni 2021 sollte sich entscheiden, welches Duo von der Tirol Liga in die Regionalliga Tirol aufsteigt. Allerdings hatte man nicht Petrus auf der Liste – er schickt düstere Gewitterwolken nach Tirol. Die Partie Völser SV gegen SV Fügen musste abgebrochen werden und wurde am Sonntag, 27. Juni, Ankick 16 Uhr, neu angesetzt. Bereits fix jubeln kann allerdings der SV Innsbruck – mit einem 3:1 Erfolg beim SK St. Johann hat man das Regionalliga Tirol Ticket fix in der Tasche. Fügen kann mit einem Sieg am Sonntag in Völs den SVI aber noch von Platz eins verdrängen und wäre in diesem Fall der zweite Aufsteiger und auch der Erstplatzierte der Halbsaison 20/21. Die SPG Silz/Mötz hat gegen Kematen 3:1 gewonnen und würde als zweites Team statt Fügen aufsteigen, falls Fügen in Völs nicht gewinnt. Der Sieger der Tirol Liga steht also noch nicht fest, aber dessen Gegner in der ersten Runde des ÖFB Cup 21/22 sehr wohl – es ist der VfB Hohenems auswärts.

SV Innsbruck vergibt Strafstoß

Die Partie beginnt mit einem Knalleffekt – oder besser gesagt mit einem Lattenkracher. Jonas Schmidt trifft für St. Johann nach einer Minute nur die Stange. Dieser Lattenschuss ist der Auftakt zu einer sehr interessanten und bewegten Partie mit vielen Szenen vor den Toren. St. Johann ein starker Gegner für den Aufstiegskandidaten SVI, der mit einem Dreier alles klar machen könnte. In der 13. Minute die Führung für den SVI nach einem Einwurf – Julius Leonhard Heimpel ist erfolgreich. In Minute sechzehn eigentlich schon eine Art Matchball für den SVI – aber ein Strafstoß wird vergeben – Goalie Georg Pendl im Kasten der Hausherren hält. Nur fünf Minuten später die nächste Möglichkeit für den SVI – Lucas Peintner allein unterwegs auf den Kasten der Hausherren – er setzt den Ball aber neben das Tor. Der SV Innsbruck geht mit einer 1:0 Führung in die Pause.

Rene Waldhart macht vom Punkt alles klar

Die knappe Führung des SVI schafft keine Sicherheit, St. Johann besser im Spiel, die Gäste haben Probleme mit dem Spielaufbau. In der 62. Minute eine tolle Vorarbeit von Lucas Peintner – Ertugrul Yösavel gelingt das 2:0 für den SVI. Aber nur zwei Minuten später zeigt sich der SVI unkonzentriert – Emre Cetinkaya macht das Spiel wieder eng – nur mehr 1:2 aus der Sicht von St. Johann. Der SVI hat einfach nicht konsequent genug verteidigt. In Minute 78 aber der Matchball Richtung Aufstieg für den SVI – ein Strafstoß wird zum 3:1 durch Rene Waldhart souverän verwandelt. Der SV Innsbruck spielt 2021/22 fix in der Regionalliga Tirol.

Martin Hofbauer, Trainer SV Innsbruck: „Es war das erwartet schwere Spiel in St. Johann, die Heimelf hätte sehr schnell in Führung liegen können. Anfang der zweiten Halbzeit haben wir den Faden verloren – einfach zu nervös – St. Johann griffiger. Dann haben wir aber doch das 3:1 fixiert und steigen in die Regionalliga auf. Großartige Leistung der gesamten Mannschaft und eine sensationelle Ausbeute für die Saison 20/21. Meine Mannschaft wurde ja als heißer Abstiegskandidat gehandelt und jetzt sind wir aufgestiegen. Unglaublich!“