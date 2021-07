Kaderänderungen bei Prutz/Serfaus und Tirol Liga Testspiele Juli 2021

Details Dienstag, 06. Juli 2021 01:46

Am 5. Juli 2021 hat die offizielle Sommerübertrittszeit begonnen, die Termine sind extrem kompakt, denn bereits zwanzig Tage später startet im Tiroler Unterhaus die Saison 21/22. Allerdings gab es ja fast neun Monate Zeit sich Gedanken über den Kader der kommenden Saison zu machen und die Mannschaft bestmöglichst auf die Punktejagd vorzubereiten. Prutz/Serfaus wird als Aufsteiger der Landesliga West vor der Herausforderung stehen sich in der Tirol Liga zu behaupten.

Prutz/Serfaus gibt drei Neuzugänge bekannt

Nach dem Aufstieg in die HYPO Tirol Liga dürfen wir zwei neue und ein altbekanntes Gesicht bei der SPG begrüßen. Mit Hawar Ilhan und Florian Kofler wechseln zwei ambitionierte und talentierte Kicker vom SV Landeck zur SPG. Hawar trug beim SVL die Kapitänsbinde und ist defensiv flexibel einsetzbar. Sein Ehrgeiz, seine Leidenschaft am Feld und seine positive Einstellung zum Fußball werden der SPG weiterhelfen. Florian hat bereits beim SV Zams Erfahrungen in der HYPO Tirol Liga gesammelt und ist in der Offensive sehr flexibel einsetzbar. Ein gutes Auge, technische Fertigkeiten und ein guter Abschluss sprechen für "Kofi". Nach einem Wechsel zur SPG Oberes Gericht entschied sich der gebürtige Serfauser zu seinem Heimatclub zurückkehren. Stefan Waldner steht am Platz für hundertprozentigem Einsatz und seine Kampfkraft. Zudem ist er mit seiner Kopfballstärke bei Standards stets brandgefährlich und abseits vom Platz gilt er als Stimmungskanone.

Prutz/Serfaus hat noch drei Vorbereitungsspiele am Programm. Am 7. Juli spielt man um 10 Uhr in Pians gegen Arlberg, am 10. Juli um 18 Uhr ist Schönwies/Mils zu Gast und am 17. Juli um 18 Uhr ist die SPG in Rietz zu Gast – es geht gegen die Hausherren.

Vorbereitunsspiele im Juli 2021 in der Tirol Liga

Natters testet am 10. Juli um 18 Uhr in Telfs und am 13. Juli um 19 Uhr in Thaur gegen die Hausherren. Volders empfängt am 9. Juli um 18 Uhr Stumm und am 16. Juli um 19 Uhr Hall. Zirl spielt am 8. Juli in Hatting um 19 Uhr gegen Längenfeld. Der IAC spielt am 9. Juli um 19 Uhr in Fulpmes gegen den FC Stubai. Aufsteiger Münster ist am 8. Juli um 19 Uhr in Jenbach zu Gast und am 15. Juli um 19:30 Uhr in Hippach. Kundl spielt am 9. Juli um 19 Uhr in Kufstein gegen die Hausherren und Mils hat am 10. Juli um 18 Uhr die SVG Reichenau zu Gast. Gegen Telfs spielt Mils um 19 Uhr am 13. Juli auswärts. Ebbs trifft am 18. Juli um 18 Uhr zuhause auf Buch und St. Johann hat am 8. Juli um 19:15 Uhr Brixen zu Gast.

Silz/Mötz ist knapp am Aufstieg gescheitert und testet am 10. Juli um 18 Uhr in Schwaz gegen den Regionalligisten, am 13. Juli um 19:30 Uhr zuhause gegen Längenfeld und am 17. Juli um 18 Uhr gegen Wacker Insnbruck II ebenfalls zuhause. Kematen ist am 13. Juli um 19 Uhr in Imst zu Gast, Kirchbichl spielt am 7. Juli um 19:30 Uhr zuhause gegen Schwoich und am 10. Juli um 10 Uhr in Hopfgarten. Zams hat noch drei Tetsspiele am Programm – alle werden zuhause ausgetragen. Am 7. Juli um 19:30 Uhr gegen Rietz, am 10. Juli um 18:30 Uhr gegen Vils und am 17. Juli um 18:30 Uhr gegen Längenfeld. Völs spielt am 16. Juli um 19:30 Uhr in Matrei und am 20. Juli um 19 Uhr in Telfs.